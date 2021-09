Štiri plus tri je enako azijski Nato

V nadaljevanju preberite:

Na sedanjem vrhunskem srečanju v Beli hiši bo pomembno, kako se bo do zveze Quad postavil Modi. Indijski premier je že dal vedeti, da v štiričlanskem dialogu Avstralija ne more več imeti enakega statusa, kot ga imata Indija in Japonska, in to prav zaradi tega, ker je hkrati članica zveze Aukus. Poleg tega je Modi rahlo užaljen, ker je Indija od ZDA že zdavnaj hotela naročiti podobne jedrske podmornice, ki jih bo zdaj Avstralija dobila od Velike Britanije in ZDA, a so jo do zdaj vsakič zavrnili.



Toda Modi nima veliko izbire. Z Afganistanom brez ameriške vojske in z vsemi odprtimi varnostnimi problemi, ki jih sama težko rešuje, ima Indija težko, a preprosto izbiro: ali se bo priključila novi ameriški varnostni zasnovi ali pa bo žrtev – kot je to poimenoval eden od indijskih visokih diplomatov – »pakistanske invazije z afganistanskim obrazom«.