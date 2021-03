Stranski učinki cepiv iz Kitajske in Rusije

V nadaljevanju preberite:

Povpraševanje po cepivih proti novi koronavirusni bolezni 19 bo še nekaj časa močno presegalo ponudbo, kar je dobra novica zlasti za tiste države, ki trenutno v najbolj iskanem blagu vidijo vzvod za doseganje političnih ciljev in širjenje svojega vpliva.



»Kitajska in Rusija sta v zadnjih tednih državam v razvoju poslali na milijone odmerkov cepiv. S 'cepilno diplomacijo' obe državi poskušata okrepiti svoj položaj v svetu, zlasti tam, kjer je vpliv Zahoda zadnja leta upadal,« je za Delo pojasnila Agathe Demarais, strokovnjakinja za globalna predvidevanja iz Economist Intelligence Unit. »Kitajska s tem poskuša tudi izboljšati mednarodni ugled, ki je še posebno v zgodnjih fazah pandemije utrpel škodo.«



Prepričana je, da Kitajska in Rusija sprejemata odločitve, od katerih veliko pričakujeta predvsem na dolgi rok: »Državi se predstavljata kot rešiteljici, s tem ko omogočata dostop do poceni, učinkovitih cepiv, ki se jih zlahka shranjuje, tistim gospodarstvom, ki bi sicer težko cepila svoje prebivalstvo.« A nobeno kosilo ni zastonj; Rusija je tako z Bolivijo kmalu po tem, ko je tja odposlala prvo pošiljko cepiva sputnik V, začela pogovore o dostopanju do redkih zemeljskih bogastev in jedrskih projektih.