Strateški kompas za Evropo v nemirnem svetu

V nadaljevanju preberite:

Kakšne so grožnje Evropi, kako povezati zmogljivosti, lahko EU poveča svoj vpliv v svetu? To so teme, s katerimi se ukvarja strateški kompas, ki bo drevi prvič obravnavan na skupnem zasedanju obrambnih in zunanjih ministrov EU.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell govori o strateškem krčenju Evrope. Njen delež v svetovnem gospodarstvu in prebivalstvu se zmanjšuje. Kompas bo poskrbel za skupno oceno strateškega okolja kot tudi konkretne predloge, denimo za hitrejše delovanje v spoprijemanju s krizami ali za naložbe v zmogljivosti. Med drugim so predvidene sile EU za hitro razmestitev v različnih krizah, v kateri bi bilo lahko do 5000 pripadnikov.