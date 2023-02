Strateško ima bitka za Bahmut le lokalni pomen

V nadaljevanju preberite:

Alina Frolova je namestnica direktorja Centra za obrambne strategije (Centre for Defence Strategies) v Kijevu, ki je ključna vojaško-obramboslovna neodvisna institucija v Ukrajini. Pogovarjala sva se o novi veliki ruski ofenzivi, bitki za Bahmut, dostavi zahodnega orožja in stanju v ukrajinski vojski. Je zaostreno bojevanje v doneški in luganski oblasti že del te ofenzive?

Da, lahko bi tako rekli, je odgovorila v intervjuju. »Rusija na vzhod Ukrajine množično pošilja mobilizirane vojake. A niso le močno povečali števila vojakov, ampak tudi tankov, oklepnikov, topništva … To je jasen znak, da Kremelj načrtuje zasesti veliko novega ukrajinskega ozemlja. Do zdaj se rusko kopičenje sil na bojiščih ni zelo poznalo – osredotočajo se na določene točke. Vsaj za zdaj to ni ofenziva, ki bi bila vseobsegajoča. Je lokalna, vezana na Doneck in Lugansk, kjer ima Moskva jasne cilje.«