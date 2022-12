Evropska solidarnost obstaja le v območju udobja

V nadaljevanju preberite:

Različne humanitarne organizacije napovedujejo, da bo zaradi uničene kritične infrastrukture v prihodnjih zimskih mesecih moralo svoje domove zapustiti še več sto tisoč beguncev. Mraz in tema sta del ruske strategije uničevanja Ukrajine in obenem razgrajevanja evropske solidarnosti do ljudi na begu pred vojno na vzhodu Evrope.