Svet je na robu

»Diplomat je človek, ki dvakrat razmisli, preden nič ne reče.« Tako je o pomembnih vprašanjih svojega časa molčal Edward Heath, vodja Konservativne stranke in premier Velike Britanije, ki ga je komajda kdo imel rad – še posebno ne Margaret Thatcher, njegova naslednica na čelu stranke –, a si ga je komaj komu uspelo izbrisati iz spomina, kot se to pogosto dogaja z osebnostmi, ki nosijo v sebi odmev lastnega alter ega.

V minulem tednu sem se večkrat spomnila Heathove definicije diplomata, zlasti ko je kitajski veleposlanik v Parizu izrekel veliko kontroverznosti, ne da bi razmislil – ali pa morda po dolgem razmišljanju – o tem, kako bo to zvenelo iz ust predstavnika supersile, ki poskuša postati posrednica miru in globalne pravice. Na Heatha sem se spomnila tudi takrat, ko je medvedka panda Yaya molče prišla domov in politično konotacijo svoje vrnitve v Kitajsko prepustila tistim, ki si vsak dan, ko zapustijo hišo, na obraz nadenejo novo masko.