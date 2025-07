V Švici predlagajo nov davek za potovanje čez državo

Pet političnih strank v Švici je v tamkajšnji parlament vložilo predlog zakona, s katerim bi za voznike uvedli pristojbino za prečkanje države brez prenočitve, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V osnutku zakona predlagajo, da bi ob vstopu in izstopu iz države skenirali registrske tablice vozil.

Uvedba zakona naj bi omogočala bolj učinkovito porazdelitev prometa, zmanjšali bi se zastoji, predvsem med počitnicami in prazniki. Razen nekaterih izjem bi morali prispevek plačati vsi vozniki, ki v Švici ne prenočijo oziroma tam ne opravijo daljšega bivanja.

Prispevek bi bil višji v času počitnic in praznikov, med tednom pa nižji, ko je prometa manj, je dejal poslanec Simon Stadler iz sredinske stranke Die Mitte v izjavi za švicarski radio SRF. Dodal je, da so o predlogu začeli razmišljati zaradi pritožb prebivalcev v nekaterih kantonih, ki se zlasti med počitnicami in ob praznikih spoprijemajo z večkilometrskimi zastoji.

Preden bodo v Švici lahko uvedli tranzitni davek, bodo morali preveriti, ali je združljiv s sporazumom o kopenskem prometu med Švico in EU, morda pa bodo potrebna tudi dodatna pogajanja s sosednjimi državami.

Če bo švicarski parlament potrdil predlog zakona, ga bo nato morala potrditi še vlada. Parlament bo naslednjič zasedal šele septembra.