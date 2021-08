Talibi vzpostavljajo oblastne strukture

Države, ki so v zadnjih 20 letih v Afganistanu neuspešno poskušale vzpostaviti vojaško prevlado, s kabulskega letališča pospešeno nadaljujejo evakuacijo svojih državljanov in Afganistancev, ki so sodelovali z mednarodno skupnostjo. Na letališču kljub prisotnosti okoli 5000 ameriških vojakov in marincev ter več sto vojakov iz različnih evropskih držav še vedno vlada hud kaos – v zadnjem tednu je bilo med poskusom bega iz države ubitih dvajset ljudi.



V tednu dni po vrnitvi talibov v Kabul je bilo iz Afganistana prek zračnega mosta evakuiranih približno 28.000 ljudi, od tega so jih 17.000 evakuirale Združene države Amerike, katerih vojaški umik izpod Hindukuša je talibom omogočil lahkotno vrnitev na oblast. ZDA so v tednu dni po uradnem vojaškem umiku iz Saigona spomladi 1975, denimo, evakuirale 130.000 ljudi. V tem kontekstu je treba razumeti odločitev Bele hiše, da v »projekt« evakuacije vključi tudi osemnajst letal treh ameriških civilnih letalskih družb.



Medtem ko se pospešeno približuje rok umika zadnjega ameriškega vojaka iz Afganistana (31. avgust), talibi povsod po državi, razen v uporni Panjširski dolini, utrjujejo svoje oblastne strukture. Talibsko vodstvo je danes napovedalo, da se bo v prihodnjih dneh sestalo z guvernerji vsaj 20 izmed 34 afganistanskih provinc. Od njih, so sporočili, ne bodo zahtevali pripadnosti – a tisti guvernerji, ki ne bodo pripravljeni služiti novi vladi, bodo morali zapustiti državo.



Talibsko vodstvo je v intenzivnem stiku tudi z vsemi sosednjimi državami, Pekingom in Moskvo. Komunikacija je odprta tudi z Evropsko unijo. Vprašanje je, kako se bodo samooklicano reformirani talibi vedli, ko bo Kabul zapustil zadnji tuji vojak.

