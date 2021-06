Talibska taktična ofenziva je podoba bližnje prihodnosti

V nadaljevanju preberite: Slaba dva meseca in pol pred iztekom roka za dokončni umik ameriških vojakov (in pogodbenikov) iz Afganistana je talibska ofenziva, namenjena osvajanju ozemlja in razprševanju že tako omejenih kapacitet afganistanskih varnostnih sil, na vrhuncu. Od sredine aprila, ko je ameriški predsednik Joe Biden – popolnoma neposrečeno – za datum umika določil 11. september, so talibi prevzeli nadzor še nad najmanj devetdesetimi provincami (izmed 400) in zdaj, uradno, obvladujejo že najmanj tretjino države, neuradno pa še krepko, krepko več.