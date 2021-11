Tegobe izolskega župana Danila Markočiča

»Ne dajemo izjav,« se je včeraj glasil odgovor iz kabineta izolskega župana Danila Markočiča. Povprašali smo ga za komentar poteze izolskega podjetja Elta, ki je oddalo ponudbo za nakup okoli štiri hektarje velikega območja nekdanjega kamnoloma v Livadah. Za to zemljišče, ki ga prodaja Primorje v stečaju, se poteguje tudi izolska občina, saj želi tu razvijati javni program. Obenem iniciativa Gibanje za Izolo zbira podpise za razpis referenduma proti sprejetju krovnega občinskega prostorskega dokumenta.

»Ponudb je bilo več, to lahko potrdim, sicer pa moramo počakati do uradnega odpiranja, ki bo prihodnji teden,« je povedal Rudolf Hramec, stečajni upravitelj Primorja, o prodajnem razpisu za štiri hektarje veliko zemljišče nekdanjega kamnoloma v izolskih Livadah. Izklicna cena je znašala 1,35 milijona evrov. Ponudbo za nakup je oddala tudi izolska občina, ki bi tam zgradila več sto najemniških stanovanj za svoje občane, dom starostnikov, nov vrtec, igrišča in parkovne površine. Namero so z javnim pismom podprli tudi izolski občinski svetniki in v zvezi s tem sprejeli sklep, da občina za nakup omenjenega zemljišča najame 1,65 milijona evrov posojila. Območje je v neposredni bližini starega mestnega jedra in omogoča tudi zaokrožitev drugih občinskih zemljišč v okolici, s čimer bi pridobili skupno 50.000 kvadratnih metrov površin. V izolski Elti, ki je v lasti Aca Kabanice, so sprva zanikali oddajo ponudbe, tik pred potekom roka, minuli četrtek, pa so si premislili. V koprskem Grafistu so včeraj dejali, da ponudbe niso oddali.

Elto zanima drugo zemljišče

V Elti so pojasnili, da so se za oddajo ponudbe odločili zato, da bi preprečili špekulacije. V pismu, ki so ga naslovili na občinski svet, so navedli, da so se v primeru, če bo njihova ponudba uspešnejša od občinske, pripravljeni odreči temu zemljišču v korist občine in da so pri tem pripravljeni celo izgubiti 67.000 evrov varščine. A njihova ponudba ima zanko. Svoje domnevno zavzemanje za javni interes pogojujejo z zahtevo občini, da sproži postopek sodnega ugotavljanja ničnosti pogodbe, sklenjene pred dvema letoma, o prodaji zemljišč ob Južni cesti v Izoli podjetju BM 21. Ta je po mnenju podjetja sporna. Potem ko je izolska občina pred dvema letoma za nekaj manj kot 2,4 milijona evrov prodala zemljišče podjetju BM 21 – za katerim stojita Boris Leonid Kopilevič in Marjan Milić –, je lani istemu kupcu nameraval svoj oljčnik prodati župan Danilo Markočič. Cena skoraj 244.000 evrov za oljčnik se je tedaj zdela previsoka številnim oljkarjem, nad njo pa so bili začudeni celo na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Posel je nato padel v vodo.

Zbiranje podpisov za referendum

Izolski župan, ki ga je nedavno zaradi načina pogostitve nekdanje ministrice Aleksandre Pivec okrcala protikorupcijska komisija, pa je zaskrbljen tudi zaradi referenduma, ki ga napoveduje iniciativa Gibanje za Izolo zaradi nasprotovanja sprejetju občinskega prostorskega načrta. »Smo na dobri poti,« je o zbiranju podpisov, s katerimi nameravajo zahtevati referendum, dejala Novka Jenko, članica iniciative, ki jo skrbi nadomeščanje kmetijskih površin in načrtovanje stanovanjske gradnje na nekaterih območjih v občini. Gibanje za Izolo mora zbrati vsaj 673 overjenih podpisov, čas pa ima do 19. novembra.