Teorije zarote pa se širijo naprej

V nadaljevanju preberite:

Z vpitjem »Kje je Nancy?« je napadalec 83-letnega moža tedanje tretje najpomembnejše političarke ZDA dvignil iz postelje ter ga kasneje s kladivom potolkel na tla. Veliki načrt naj bi bil razgaliti vse o Hunterju Bidnu in če Nancy Pelosi ne bi sodelovala, ji je bil pripravljen polomiti kolena. Na sodišču je povedal tudi svoje mnenje, da so bili teroristilčni napadi s 11. septembra 2001 insajdersko delo, Trump pa je bil po njegovem marioneta kot George W. Bush. Med takšnim govoričenjem se je obtoženec razjokal in njegova odvetnica mu je morala dati robček. »F....g ljubim Hunterja Bidna, tako očitno skorumpiran je! Svojega nepotizma niti ne poskuša skrivati,« je povedal med solzami.