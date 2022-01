Težavno vračanje Juana Carlosa v Španijo

V nadaljevanju preberite:

Življenje zaslužnega španskega kralja Juana Carlosa I. je povezano z izgnanstvom. V eksilu se je rodil in se vrnil vanj sredi leta 2020, ko so bila razkritja njegovih finančnih malverzacij preveliko breme za monarhično institucijo in njegovega prestolonaslednika, sina Filipa VI. A po poldrugem letu bivanja v Združenih arabskih emiratih bi lahko bil njegov današnji 84. rojstni dan zadnji, ki ga bo preživel zunaj Španije.

Ugibanja o vrnitvi nekoč zelo priljubljenega suverena redno zaposlujejo medije in javnost. Špekulacije se večajo pred prazniki in monarhovimi osebnimi obletnicami, opazen zalet so dobile pred tedni, ko je švicarsko tožilstvo končalo preiskavo njegove domnevne vpletenosti v pranje denarja.