Težko prenašajo sosede, sprejeli pa bodo Afganistance

Države Zahodnega Balkana imajo vsaka svojo izkušnjo z begunci iz prejšnjih vojn, pristop do novega vala afganistanskih beguncev pa imajo povsem različen. Kosovo, Albanija in Severna Makedonija so se zavezali, da bodo sprejeli begunce pred talibanskim režimom. Črna gora sprejem beguncev odločno zavrača, Srbija dvomi, da bo kdo želel priti k njim, si pa ne želi postati parkirišče za begunce, v Bosni in Hercegovini pa je Afganistancev iz prejšnjih valov že precej in ni videti, da so odprti za nove.