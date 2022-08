Oči Delovih komentatorjev so bile tokrat usmerjene v včerajšnje dogajanje 10.000 kilometrov stran; v Tajvan in njegovo glavno mesto Tajpej. Kot je uvodoma rekel Ali Žerdin, je smiselno bolj podrobneje pogledati to napenjanje mišic med ZDA in Kitajsko.

»V obisku Nancy Pelosi v Tajpeju gre za to, da tisti, ki bo obvladoval Pacifik, bo obvladoval svet. Tisti, ki bo obvladoval svet, bo prek tega pristopa reševal notranjepolitična protislovja posamične skupnosti. Obe državi, tako Kitajska kot ZDA, pa sta v notranjih protislovjih, vezanih zlasti na vedno večje razkorake med revnimi in bogatimi,« je uvodoma povedal Žerdin in vprašal svojega sogovornika Janeza Markeša, kako je sam videl obisk Pelosijeve, predsednice poslanskega doma ameriškega parlamenta, v Tajpeju.

»To kaže na to, da ZDA na neki način poskušajo pokazati, da so še vedno mednarodni dejavnik v svetu najvišjega ranga. In če Nancy Pelosi pač pride v Tajpej, pomeni, da bo Kitajska to upoštevala. Ampak Kitajska tega seveda ne bo upoštevala pod nobenih pogojem. Človek se ne more znebiti vtisa, da mišice, ki jih ZDA kažejo, nekako služijo preusmerjajo pozornosti ameriških volivcev od notranjih strukturnih problemov k mednarodni/globalni politični geostrategiji,« meni Markeš.

Povedal je, da je bila zmaga Joeja Bidna proti Donaldu Trumpu velik preobrat. A v resnici danes Biden uživa zelo nizke rejtinge. Po Markeševem mnenju ga rešujeta samo še Ukrajina in urejanje sveta. »Tam je uspešen. To je neka stara ameriška doktrina urejevalca sveta, ki pa tudi slučajno nima več iste magnitude, kot jo je imela nekoč. V tej luči ni naključje, da je Rusija oziroma Putin izjavil, da ima Kitajska vso pravico do celovitosti in suverenosti na svojem območju …« Glede obvladovanja politike pa je rekel, da to vpliva tudi na kakovost notranje demokracije in ravno to, tako Markeš, postaja vprašanje v ZDA: »Razberemo lahko, kaj se dogaja v ZDA in vzporedno tudi v EU, da volivci zahtevajo vrnitev srednjega sloja. Včasih je bila to država blaginje, zdaj pa se, ko je srednji sloj v nekaj valih kapitalskega cunamija izginil, začenjajo pogovarjati o temeljnih socialnih pravicah, ki jih v Ameriki nočejo zagotoviti. Bitka za svet po mojem mnenju ne bo le v globalni geostrategiji, ampak v notranji demokracijah, skozi ponovno vzpostavitev socialnih držav.«

Žerdin je pri tem omenil ameriške volitve: »Američani gredo jeseni na delne volitve, torej zakonodajne oblasti, obenem pa so globoko v pripravah na predsedniške volitve. Omenil si Trumpa kot možnega oziroma verjetnega zmagovalca volitev v naslednji predsedniški rundi. Se ti zdi verjeten ta scenarij, da se Trump vrne? To se je namreč v zgodovini pripetilo zelo redko.«

Markeš odgovarja, da je to, kot kaže, zelo verjetno: »Npr. iz podobnih razlogov, kot se zdi, da se bo v določenem času v Sloveniji spet prikazal na predsedniškem stolu Janez Janša.«