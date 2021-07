Tisti, ki pravijo, da se borijo proti komunizmu, se vračajo k metodam komunizma

V nadaljevanju preberite:

Kako se odzvati na krčenje demokracije, spodkopavanje vladavine in stigmatizacijo spolnih manjšin, je v EU, ki je v svojem bistvu skupnost vrednot, postalo ključno vprašanje za njeno prihodnost. Napadeni so namreč njeni temelji.



Unija, ki se še izkopava iz pandemije in gospodarske krize, še ni pokazala strategije, kako bi se lotila Madžarske in Poljske, ki sta vse bolj odtujeni od osrednjega toka na stari celini. Igranje na čas se ni obneslo, saj so se razmere poslabšale. Sodu je izbila dno madžarska zakonodaja proti LGBT+. Tudi v Bruslju so se očitno zganili in glede vladavine prava se pripravljajo na uporabo edinega jezika, ki v tej Uniji res šteje – jezika denarja. Jeseni naj bi bilo že v okviru mehanizma pogojevanje izplačil s spoštovanjem vladavine prava. Izvršni podpredsednik evropske komisije za zeleni načrt, nizozemski socialdemokrat Frans Timmermans, ki je med najpomembnejšimi politiki v Bruslju, je glede stranpoti nedvoumen.