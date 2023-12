Tožilstvo: Osumljenec prisegel zvestobo Islamski državi

Moški, ki je osumljen, da je v bližini Eifflovega stolpa v Parizu v soboto zvečer do smrti zabodel turista in ranil še dve osebi, je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, prisegel zvestobo skupini Islamska država, je sinoči na novinarski konferenci v Parizu pojasnil višji tožilec za boj proti terorizmu Jean-François Ricard.

Oblasti so po tožilčevih besedah osumljenca poznale kot radikaliziranega islamista, ki je bil prek družbenih omrežij povezan s storilci drugih nedavnih napadov v Franciji, bil pa je tudi pod strogim psihološkim nadzorom zaradi težav z duševnim zdravjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mati osumljenca, ki je do smrti zabodel turista v bližini Eifflovega stolpa, je že oktobra dejala, da je zaskrbljena zaradi svojega sina, ki je bil oblastem že znan po radikalnem islamizmu in zaprt zaradi načrtovanja napada, so pojasnili na sinočnji novinarski konferenci tožilstva.

»Konec oktobra je mati napadalca poročala o zaskrbljenosti zaradi sinovega vedenja. Vendar ni bilo ničesar, kar bi omogočalo nov pregon,« je na novinarski konferenci dejal Ricard.

Pariško tožilstvo je začelo preiskavo umora in poskusa umora v povezavi s terorističnim dejanjem in kriminalno teroristično zaroto, poroča AFP. Osumljenca je policija identificirala, gre za 26-letnega francoskega državljana iranskega porekla Armanda Rajabpour-Miyandoaba.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes dejal, da se je pri psihiatrični oskrbi osumljenca, ki je ta konec tedna v središču Pariza do smrti zabodel nemškega turista in ranil še dve osebi, zgodila napaka. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Po navedbah časnika Le Parisien, ki se sklicuje na policijske vire, je napadalec turista menda zabodel v hrbet in ramo, posledično je nastopil srčni zastoj. Nato je pobegnil in ranil še dve osebi, britanskega in francoskega državljana, ki pa nista v smrtni nevarnosti.

Policija je menda v zvezi z napadom pridržala še tri ljudi. Vsi so domnevno iz krogov napadalca, med njimi pa naj bi bila tudi njegova starša, pa poročanje medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Osumljeni napadalec je med napadom vzklikal »Alah je velik«. Policistom, ki so ga ustavili, je menda dejal, da ne more več gledati, kako umirajo muslimani v Afganistanu in na palestinskih ozemljih, pa tudi, da je jezen zaradi dogajanja v Gazi, za katero je sokriva tudi Francija, pa je na današnji novinarski konferenci povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin.

Napadalca so že leta 2016 aretirali zaradi načrtovanja napada v poslovnem okrožju La Defense zahodno od Pariza. Obsojen je bil na pet let zapora, po štirih letih prestane kazni pa so ga izpustili.