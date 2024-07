Trajekt Oliver s šesturno zamudo prispel na Korčulo, potniki peli Cesarico

Trajekt Oliver hrvaškega prevoznika Jadrolinija je v četrtek zvečer po odpravi tehnične okvare prispel na otok Korčula. Kot je razvidno iz posnetkov ob vplutju v Velo Luko, šesturna zamuda ni pokvarila razpoloženja nekaterih potnikov, ki so prihod v domači kraj pokojnega pevca Oliverja Dragojevića pospremili s prepevanjem njegovih pesmi.

Trajekt, ki je s 340 ljudmi na krovu v četrtek okoli 10.30 izplul iz Splita, se je na poti proti Korčuli pokvaril in je več ur stal na morju. Kot so pojasnili iz Jadrolinije, je posadki nato uspelo sami odpraviti tehnično okvaro, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na posnetkih s pomola, ki jih je po večernem prihodu trajekta v Velo Luko objavil portal Dalmacija Danas, je slišati potnike, ki so kljub dolgi poti prešerno prepevali eno najznamenitejših Dragojevićevih pesmi Cesarica.

Kot so pojasnili v Jadroliniji, je trajekt star 27 let in so ga letos kupili za 12 milijonov evrov, dodatnih 2,7 milijona evrov pa so porabili za popravila.

Pred nakupom je plul z imenom Hermes po Grčiji, na Hrvaškem pa prvič 20. aprila letos. Poimenovali so ga po priljubljenem pevcu, ki je umrl leta 2018, pluje pa ravno med njegovim rodnim Splitom in domačo Velo Luko ter vse do Lastova.