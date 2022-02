Trdnjava Avstralija odprla svoja vrata

Država je na začetku epidemije marca 2020 uvedla nekatere najstrožje prepovedi potovanja na svetu in si prislužila naziv trdnjava Avstralija. Vstop je bil prepovedan za vse potnike z izjemo državljanov in stalnih rezidentov Avstralije, od lani novembra je prepovedi postopoma rahljala, najprej za Avstralce, ki so se končno lahko združili s svojimi družinami, prejšnji mesec pa je sprejela nazaj popolnoma cepljene mednarodne študente in nekatere kvalificirane delavce. Od danes lahko pridejo vsi, polno cepljeni turisti in vsi, ki imajo veljavni vizum. Necepljeni morajo na svoje stroške vstopiti v hotelsko karanteno za sedem do 14 dni. Za zdaj – do 3. marca – ostaja zaprta samo največja zvezna država Zahodna Avstralija, kjer imajo ves čas tudi najstrožje ukrepe. A »polno cepljeni« le trenutno pomeni dva odmerka cepiva, kmalu bi lahko pomenilo tri. Mediji namreč poročajo, da bi bilo obiskovalcem z dvema odmerkoma lahko kmalu omogočeno potovanje v državo, ne pa tudi dostop do restavracij, barov ali drugih storitev.

Ganljivo snidenje dedka in vnukinje na sydneyjskem letališču FOTO: Saeed Khan/AFP

Visoka precepljenost

Čakanja je konec, je v nedeljo dejal avstralski premier Scott Morrison na tiskovni konferenci, ki jo je imel na mednarodnem letališču v Melbournu. In kot bi hotel poudariti vabilo vsem, naj pridejo, dodal: »Pripravite svoje kovčke.« Da se ne bi ponovil debakel Đoković, je ministrica za notranje zadeve Karen Andrews poudarila, da bodo preverili cepilni status vseh potnikov, še preden prispejo tja. Kot je v nedeljo še povedal premier Morrison, je po vsem svetu 1,2 milijona ljudi, ki imajo vizum in zdaj lahko pridejo v Avstralijo. Danes naj bi na celini pristalo več kot 50 mednarodnih letal.

Avstralija ima danes eno najvišjih stopenj precepljenosti prebivalstva – več kot 94 odstotkov prebivalcev, starih 16 let in več, je prejelo dva odmerka cepiva. V nedeljo je država potrdila več kot 16.600 primerov koronavirusa, predvsem v treh najbolj naseljenih zveznih državah Novi Južni Wales, Queensland in Viktorija.

Avstralska vlada je za turiste pripravila posebno oglaševalsko kampanjo v vrednosti 40 milijonov ameriških dolarjev, po njihovem mnenju obstajajo namreč skrb vzbujajoči znaki, da vlada precejšnja previdnost pred potovanjem »tja dol«. Generalna direktorica avstralske turistične organizacije Phillipa Harrison pričakuje, da bo trajalo dve leti, da se število turistov povrne na raven pred pandemijo, ko je imela Avstralija 9,5 milijona obiskovalcev na leto. Turizem je seveda zelo pomembna gospodarska panoga, v njej je zaposlenih 660.000 ljudi.

Avstralski turistični delavci pričakujejo, da bo trajalo dve leti, da se število turistov povrne na raven pred pandemijo.FOTO: Saeed Khan/AFP

Popolnoma drugačni prizori kot na letališčih so bili danes v Sydneyju, vsi vlaki so bili namreč odpovedani zaradi spora med sindikatom in vlado.