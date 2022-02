Trudeau obsodil proteste, na Novi Zelandiji aretirali več kot 120 protestnikov

07.30 Novozelandska policija se je spopadla s protestniki, aretirali več kot 120 ljudi

Policija pravi, da bi lahko trajalo nekaj dni, da se prekine protest na območju parlamenta v Wellingtonu, povezan z ukrepi zaradi covida-19, ki ga je navdihnilo »obleganje Ottowe«, piše Guardian. Novozelandska policija je tretji dan demonstracij začela evakuirati protestnike proti cepivu iz parlamenta, po spopadih pa jih je aretirala več kot 120. Prav tako je v četrtek pripeljala okoli 150 dodatnih policistov iz vse države, da bi protestnike poskušali umakniti izpred parlamenta, kjer so postavili šotore in parkirali avtomobile, s čimer so blokirali promet. Na stotine ljudi je namreč protestiralo zaradi skrbi, povezanih s covidom, pred novozelandskim parlamentom v Wellingtonu.

Protestniki, ki jih je navdihnilo »obleganje Ottawe«, kjer so tovornjakarji ohromili mesto in uvedli izredne razmere, so v torek vodili konvoj več sto vozil proti parlamentu. Mnogi so ostali čez noč in si postavili šotore na trate. Napetosti so zavrele, saj je »zid« več kot stotih policistov vsake pol ure napredoval na svojo linijo za nekaj metrov in med potjo trgal šotore.

06.40 Trudeau obsodil proteste, policija zagrozila z aretacijami

Kanadska policija je v sredo udeležencem protesta proti ukrepom za zajezitev pandemije covida-19, ki ga vodijo tovornjakarji, zagrozila z aretacijami. Premier Justin Trudeau pa je proteste označil za nesprejemljivo početje, ki ogroža gospodarsko okrevanje države po pandemiji. Blokadi mostu Ambassador, čez katerega med Detroitom in Windsorjem poteka večina tovornega prometa med ZDA in Kanado, se je v sredo pridružilo še več protestnikov, kanadska prestolnica Ottawa pa je oblegana že dva tedna. »Blokade in nezakoniti protesti so nesprejemljivi in negativno vplivajo na posle in proizvodnjo. Storiti moramo vse, da jih končamo,« je v spodnjem domu parlamenta v sredo dejal Trudeau.

Kanadski protestniki. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je v Washingtonu dejala, da so ameriški uradniki v tesnem stiku s kanadskimi glede blokade mostu. Tudi ona je poudarila, da blokada po nepotrebnem ogroža ameriško gospodarstvo. Zaskrbljenost so izrazila tudi številna poslovna združenja na ameriški in kanadski strani meje, ki so zahtevala konec blokade. Za ameriške republikance, kot je senator Ted Cruz iz Teksasa, pa je protest politično darilo, ki ga izkoriščajo ne glede na posledice. Cruz skupaj z bivšim predsednikom Donaldom Trumpom izraža podporo protestu, poziva k podobnemu protestu na ameriški strani meje in napada Trudeauja. Protestniki za zdaj ne nameravajo oditi nikamor in napovedujejo, da bodo vztrajali. To bi pomenilo policijsko posredovanje in množične aretacije. Več kot 90 odstotkov kanadskih poklicnih voznikov se je cepilo proti covidu-19, težave dela manjšina, ki zavrača cepljenje.

06.00 Boris Johnson namerava mesec dni prej ukiniti ukrepe zaradi covida-19

Vse predpise o covidu-19, vključno z zahtevo po izolaciji po pozitivnih testih, naj bi v Angliji ukinili v dveh tednih, je napovedal Boris Johnson, poroča Guardian. Premier je načrt premaknil za en mesec in dejal, da sprememba »kaže, da se je trdo delo Britancev poplačalo«. Anglija postavlja drugačne ukrepe od številnih držav, ki še naprej uveljavljajo karanteno s kaznimi in globami, čeprav rahljajo druga pravila.

Boris Johnson FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Nekateri znanstveniki so opozorili, da je Johnson tvegal in da s tem pošilja signale, da je pandemije »popolnoma konec«, medtem ko so sindikati dejali, da je še mnogo prezgodaj, ko ukinja vse domače ukrepe s četrtkom, 24. februarja. V skladu s trenutno veljavnimi pravili se mora v Angliji vsakdo, ki je okužen z novim koronavirusom, samoizolirati za vsaj pet dni. Trenutna ureditev se izteče 24. marca, a kot je včeraj poslancem dejal Johnson, pričakuje, da se bo to ob nadaljevanju pozitivnih trendov zgodilo že prej.