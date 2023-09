Trudeau se je opravičil za počastitev ukrajinskega nacista

Kanadski premier Justin Trudeau se je v sredo v imenu Kanade opravičil zaradi počastitve Ukrajinca, ki se je med vojno boril v nacistični enoti, v kanadskem parlamentu. Pred tem je zaradi incidenta že v torek odstopil predsednik parlamenta Anthony Rota, ki je tudi prevzel odgovornost za povabilo 98-letnega Jaroslava Hunke med poslance.

»Vsi, ki smo bili v tem domu v petek, globoko obžalujemo, da smo stali in ploskali, čeprav smo to storili, ne da bi poznali kontekst,« je sporočil Trudeau in menil, da je šlo za »grozljivo oskrunitev spomina na milijone ljudi, ki so umrli v holokavstu«.

»Kanadi je globoko žal,« je po poročanju britanskega BBC sporočil Trudeau in se neposredno opravičil tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, ki je bil takrat na obisku v Kanadi in navzoč v parlamentu. Fotografije Zelenskega, ki ploska Hunki, je namreč že izkoristila ruska propaganda.

Rota je Hunko na slovesni seji v petek pozdravil kot ukrajinsko-kanadskega junaka druge svetovne vojne, ki se je proti Rusom boril za ukrajinsko neodvisnost. Šele kasneje je prišlo na dan, da je Hunka služil v 14. grenadirski diviziji nacističnih enot SS, prostovoljni enoti, ki so jo sestavljali večinoma Ukrajinci pod nacističnim poveljstvom.