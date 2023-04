Trump: Amerika gre k hudiču

»Naša država gre k hudiču,« je nekdanji republikanski predsednik Donald Trump po vrnitvi z newyorškega sodišča v domačem floridskem Mar-a-Lagu odgovoril na obtožnico s 34. točkami, ki mu lahko v najslabšem primeru prinesejo več kot sto let zaporne kazni. Trumpu naklonjeni pravniki sicer verjamejo, da obtožnica manhattanskega tožilca Alvina Bragga ne bo zdržala preverjanja, prva za nekdanjega predsednika pa vendarle spreminja politični značaj ZDA.

»Končno poznamo sodni primer proti Trumpu in je močan,« sta v časopisu New York Times presodila nekdanja visoka sodelavka manhattanskega tožilca Karen Friedman Agnifilo in Norman Eisen iz washingtonskega inštituta Brookings. Opozorila sta na obtožbo ponarejanja finančnih dokumentov za prikrivanje domnevnih prekrškov pri plačevanju predvolilne kampanje, in to ne le zaradi plačila 130.000 dolarjev porno zvezdnici Stormy Daniels ter 150.000 Playboyevemu modelu Karen McDougal. 30.000 dolarjev je menda dobil tudi vratar, ki je trdil, da je Trump zaplodil nezakonskega otroka.

Manhattanski tožilec Alvin Bragg FOTO: Angela Weiss/AFP

Tožilec Bragg: Gre za kršenje volilnih zakonov države New York in ZDA

Prejšnji predsednik se je razglasil za nedolžnega, kriv naj ne bi bil niti plačila porno zvezdnici s pravim imenom Stephanie Clifford prek svojega odvetnika Michaela Cohena med iztekanjem predvolilne kampanje leta 2016. Poplačilo Cohenu je zabeležil kot pravne stroške, Playboyeva Karen McDougal pa je svoj denar dobila prek časopisa National Enquirer in po prepričanju tožilca Bragga gre za kršenje volilnih zakonov države New York in ZDA.

New York pozna številne druge kazenske primere ponarejanja dokumentov za prikrivanje resnične porabe denarja, namenjenega za predvolilne kampanje, nasprotni argumenti pa manhattanskemu tožilcu ne priznavajo pristojnosti za razsojanje dogajanj na ameriški zvezni ravni.

Clintona in Edwarda so pustili pri miru

Trumpovega plačila iz leta 2016 nista želela obravnavati ne zvezni tožilec ne volilna komisija, že prej so pri miru pustili 850.000 dolarjev vredno izplačilo nekdanjega demokratskega predsednika Bila Clintona Pauli Jones. Pristojno sodišče je zavrnilo tudi obsodbo nekdanjega demokratskega predsedniškega kandidata Johna Edwardsa zaradi plačevanja ljubici iz predvolilnih sredstev.

Protesti proti Trumpu pred manhattanskim sodiščem. FOTO: Leonardo Munoz/AFP

Trumpovi nasprotniki želijo razpravo obdržati na pravni ravni, da bi osovraženega republikanca, ki si prizadeva za ponovno predsedniško kandidaturo, prikazali kot falota, in ne političnega mučenika. 45. predsednik pa je po vrnitvi v floridski dom navedel številne primere demokratskega obračunavanja z njim, od vohunjenja med predvolilno kampanjo 2016 do po svojih besedah popolnega pogovora o volilnih izidih v Georgii leta 2020. Tudi pri zadnjem se pripravlja obtožnica.

Trump spet v tekmo za predsednika

Njegov edini zločin je po njegovem neustrašna obramba države pred tistimi, ki jo hočejo uničiti. Navdušenim privržencem je zatrjeval: »Nobenega sodnega primera ni!« Ameriška ustava obtožencem zločina ne prepoveduje sodelovanja v tekmi za predsednika ZDA in Trump se je že podal vanjo, newyorški sodnik pa ga je posvaril pred spodbujanjem nasilja. V taboru nekdanjega predsednika se bojijo, da ga bo poskušal utišati.

Floridski guverner Ron DeSantis še ni razglasil predsedniške kandidature, a že velja za najresnejšega Trumpovega nasprotnika v republikanski stranki. FOTO: Elijah Nouvelage/AFP

Naslednje zaslišanje bo šele 4. decembra in za mnoge je akcija manhattanskega tožilca nezaslišano vmešavanje v sedanjo predvolilno kampanjo. Vsaj za zdaj je Trump le še povečal prednost pred floridskim guvernerjem Ronom DeSantisom, ki še ni razglasil predsedniške kandidature, a že velja za njegovega najhujšega nasprotnika.

Nekdanji predsednik v spopadu z ameriškimi sodnimi mlini dobiva tudi podporo najvišjega republikanskega voditelja ZDA. Predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy je Alvinu Braggu očital zlorabo pravnega sistema za obračunavanje s političnim nasprotnikom in napovedal, da ga bodo zato poklicali na odgovornost.

Nekdanja prva dama slovenskega rodu Melania Trump z možem na decembrski prireditvi v Mar-a-Lagu. FOTO: Marco Bello/Reuters

Bidna označil za uničevalca ZDA

49-letni tožilec je na svoji tiskovni konferenci po obtožnici poudaril, da je resnicoljubno računovodstvo temelj poslovne integritete, Trump pa je v svojem znanem slogu nasprotnike označil za radikalno leve blazneže in predsednika Joeja Bidna za uničevalca ZDA. »Neverjetno, zdaj smo država v zatonu.« Med poslušalci v Mar-a-Lagu so bili zbrani Trumpovi otroci Don mlajši, Eric in Tiffany, ni pa bilo videti hčerke Ivanke in nekdanje prve dame slovenskega rodu Melanie. Slišati je ugibanja, ali so za odsotnost zadnje krive obtožbe moževe zakonske nezvestobe kmalu po rojstvu sina Barrona, pa čeprav so jo še v četrtek fotografirali skupaj z možem.