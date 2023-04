Donald Trump pred manhattanskim sodiščem

Donald Trump, prvi nekdanji predsednik ZDA s kriminalno obtožnico, se je javil na okrajnem sodišču na spodnjem delu Manhattna. Tamkajšnji tožilec Alvin Bragg je proti 45. predsedniku spisal 34 točk obtožnice, v večini osredotočene na ponarejanje poslovnih dokumentov, med njimi tudi plačila 130 tisoč dolarjev porno zvezdnici Stormy Daniels med predvolilno kampanjo leta 2016.

Nekdanji republikanski predsednik je zanikal spolno razmerje s Stephanie Clifford, kot se v resnici imenuje 44-letnica, plačilo pa pripisuje samostojnemu delovanju svojega odvetnika Michaela Cohena, ki je zaradi drugih prestopkov več kot leto dni preživel v zaporu in je po njegovem patološki lažnivec. Denar za molk o spolnem razmerju pa naj bi prejela tudi Playboyeva zajčica Karen McDougal in območni tožilec Alvin Bragg, ki deluje v isti stavbi kot manhattansko kriminalno sodišče, je veliki poroti predlagal še številne druge obtožbe. Javnosti se bo oglasil po Trumpovemu obisku na sodišču, že zdaj pa pravijo, da ne bo zahteval običajnega kazenskega fotografiranja obtoženca. Iz demokratskih vrst tudi sicer pozivajo k čim manj udarjanja po prsih, saj bi se radi brez upora množic znebili osovraženega voditelja gibanja »Naredimo Ameriko spet veliko«.

Pred sodiščem so se soočili privrženci in nasprotniki obtoženega republikanskega predsednika. Foto Leonardo Muno/Afp

Odvetniki nekdanjega predsednika so poročali, da je odločen bojevati se proti tistemu, kar vidi kot še eno veliko krivico proti sebi, potem ko so politični nasprotniki proti njemu organizirali že vrsto procesov in preiskav. Še več se jih napoveduje. Trumpov odvetnik Joe Tacopina je napovedal, da njegov varovanec ne bo priznal krivde, nekdanji predsednik pa za nepravičnega do sebe vidi tudi prevladujoče demokratski newyorški Manhattan in je zahteval selitev procesa na sosednji bolj republikanski Staten Island. »Poleg tega strankarski sodnik in njegova družina slovita po sovraštvu do Trumpa,« je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social ter navedel delovanje sodnikove hčere za demokratsko podpredsednico Kamalo Harris.

»Kengurujsko sodišče!« je ocenil po izrazu za skorumpirano sojenje s preskoki dokazov v škodo obtoženega. Nekateri demonstranti, ki so se zbrali za ograjami poostreno zavarovanega območja spodnjega Manhattna, soglašajo s svojim "maga" idolom in med njimi je bila v torek dopoldne po vzhodnoameriškem času vse vplivnejša republikanska predstavnica iz Georgije Marjorie Taylor Greene. Odločno je obsodila »zlorabo pravosodnega sistema do nedolžnega predsednika Trumpa« ter nekdanjega predsednika primerjala z Nelsonom Mandelo in Jezusom Kristusom.

Republikansko predstavnico Marjorie Taylor Greene so prevpile newyorške demokratom naklonjene množice. Foto Caitlin Ochs/Reuters

Njen nastop pred sodiščem še pred Trumpovim prihodom pa so preglasili nasprotni protestniki: »Odnesi svojo zadnjo plat domov!« Demokratski župan New Yorka Eric Adams je MTG, kot kličejo Marjorie Taylor Green, pozval k lepemu obnašanju, iz ameriških konservativnih krogov pa so svarili pred levičarskimi provokacijami. Mnogi Trumpovi privrženci niso prepričani le, da so njihovemu idolu ukradli volitve 2020, ampak tudi, da so preoblečeni agentje in neuradni sodelavci FBI-ja krivi za nasilni vdor v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega predsednika Joeja Bidna 6. januarja 2021.

V New Yorku so v torek zabeležili več fizičnih obračunavanj med Trumpovimi nasprotniki in privrženci, zadnje pa jezi tudi, ker zvezni preiskovalni urad že štiri leta zadržuje za sedanjega demokratskega predsednika potencialno obtožujoči prenosni računalnik prvega sina Hunterja Bidna. Tega so v minulih dneh zasledili v New Yorku med odpiranjem še ene razstave svojih slikarskih del, pa čeprav kongresni republikanci zahtevajo imena anonimnih kupcev do pol milijona dolarjev ocenjenih del. Mlajšo družino Biden je v New Yorku spremljala tudi nekdanja prva hčerka Malia Obama. Njena mama in nekdanja prva dama Michelle Obama je lani povedala, da jo še vedno boli zmaga Donalda Trumpa proti demokratski kandidatki Hillary Clinton iz leta 2016.

45. predsednik je iz Floride proti New Yorku poletel na svojem letalu, imenovanem Trump Force One. Foto Alex Wong Getty Images Via Afp

Demokrati poudarjajo, da nihlče ni nad zakonom, niti predsednik ZDA. A je nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton uslužbenki državne uprave Arkansasa Pauli Jones zaradi spolnega nadlegovanja izplačal 850 tisoč dolarjev, pa se mu ni nič zgodilo, prav tako nekdanjega demokratskega predsednišlkega kandidata Johna Edwardsa so oprostili obtožbe, da je ljubici plačeval iz sredstev predvolilne kampanje. Proces proti Trumpu, ki naj bi se za javnost oglasil tudi po vrnitvi v domači floridski Mar-a-Lago, sta zavrnila tako zvezni tožilec kot volilna komisija.

Tudi zato je slišati ocene, da bo obtožnica morda le še politično okrepila ponovnega predsedniškega kandidata. Na večini raziskav javnega mnenja je Trump še povečal prednost pred domnevnim najresnejšim republikanskim tekmecem floridskim guvernerjem Ronom deSantisom, v štirih dneh po razglasitvi kazenske obtožbe pa je po navedbah svojih sodelavcev zbral osem milijonov dolarjev donacij.

(se nadaljuje)