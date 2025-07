Trump dosjeje uporabil za kampanjo, zdaj so po njegovem izmišljeni in nepomembni

Predsednik ZDA Donald Trump je v torek ob vse večjem pritisku v lastni stranki menil, da bi pravosodno ministrstvo moralo objaviti »verodostojne« podatke v zvezi s pokojnim poslovnežem in spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Tako imenovane Epsteinove dosjeje je ob tem označil za zaroto demokratov in izmišljotino Baracka Obame in Joeja Bidna.

Njegov­ zaključek, da Epsteina niso ubili ter da ni imel seznama­ klientov za spolno izkoriščanje mladih deklet, je prva velika preizkušnja za gibanje Naredimo Ameriko spet veliko.

Na vprašanje, ali je v dosjejih omenjeno tudi njegovo ime, je Trump v torek odgovoril, da ne, a dodal, da mu je pravosodna ministrica Pam Bondi le na hitro predstavila dosedanje ugotovitve. Ob tem je vse skupaj označil za zaroto. »Dosjeje je sestavil James Comey, izmislil si jih je Obama, izmislila si jih je Bidnova vlada. Ne vem, zakaj bi kogarkoli zanimali,« je dejal. Comey je bil med letoma 2013 in 2017 šef zveznega preiskovalnega urada FBI.

Trump si je to težavo zakuhal sam in z objavami na omrežju truth social, s katerimi odvrača pozornost od dosjejev in si skuša povrniti zaupanje volivcev, samo poslabšuje situacijo. Ameriški predsednik je pred izvolitvijo trdil, da bo po prevzemu oblasti objavil vse dokumente o Epsteinu – ki so po njegovem takrat še bili pomembni – in sokrivcih.

Prav tako je podžigal svoje privržence, ki so prepričani v teorijo zarote, da so Epsteina v zaporu ubili, da ne bi pričal o slavnih demokratih, ki naj bi bili njegove stranke. Privrženci so ob tem spregledali fotografije in posnetke, na katerih se je v preteklosti pojavljal z Epsteinom.

Pam Bondi je pred meseci dejala, da ima dosjeje s seznamom Epsteinovih strank na mizi in jih mora le še pregledati pred objavo. Kljub ministričinim izjavam pa dokumenti niso bili objavljeni, kar je močno ujezilo sicer izrazito zvesto Trumpovo volilno bazo.

Ob naraščajočem nezadovoljstvu njegovih podpornikov, ki so prepričani, da vlada prikriva informacije o Epsteinovih prijateljih iz sveta slavnih in bogatih, je Trump zdaj dejal, da bi pravosodna ministrica morala objaviti, »kar misli, da je verodostojno«, poročajo ameriški mediji.

Epstein je leta 2019 naredil samomor v samici, kjer je čakal na sojenje zaradi obtožb o spolni trgovini z mladoletnicami. Javnost je tako ostala prikrajšana za razkritje več podrobnosti o Epsteinovih zločinih, vključno z objavo domnevnega seznama njegovih strank. Vlada zdaj trdi, da tak seznam sploh ne obstaja.

Tudi desničarji proti Trumpu

Objavo dokumentov zahtevajo še najbolj goreči privrženci desničarske politike. Nekdanja Trumpova veleposlanica pri ZN v času prve vlade Nikki Haley je v torek na omrežju x zahtevala objavo vseh dosjejev, povezanih z Epsteinom, in zapisala, da preglednost ne more škoditi.

Pred njo sta objavo dosjejev konec tedna zahtevala Trumpova skrajno desna zaveznika Laura Ingraham in Charlie Kirk. Kirk naj bi potem prejel Trumpov klic, nakar je obrnil ploščo ter dejal, da o tem več ne bo govoril. Tudi demokrati so v predlog zakona o kriptovalutah v predstavniškem domu skušali dodati amandma, ki bi vladi nalagal objavo dosjejev, vendar jih je republikanska večina preglasovala.

Jack Posobiec je dejal, da se bodo dokopali do dokumentov, četudi bodo morali uporabiti »taktiko šestega januarja«. FOTO: Rebecca Cook/Reuters

Skrajno desni politični komentator Jack Posobiec pa je dejal, da se bodo dokopali do dokumentov, četudi bodo morali uporabiti »taktiko šestega januarja« – na ta dan leta 2021 so Trumpovi podporniki zaradi govoric o ukradenih volitvah napadli Kapitolski grič, ki predstavlja steber ameriške demokracije.