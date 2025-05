Trump izgublja potrpljenje s Putinom

V nadaljevanju preberite:

Dobra tri leta zatem, ko so ruski tanki krenili proti Kijevu, je ameriški predsednik Donald Trump očitno le spoznal, da Vladimir Putin po »nepotrebnem« seje smrt med civilisti in »brez razloga obstreljuje ukrajinska mesta«. Ob tem je prvega moža Rusije, ki je konec tedna začel najobsežnejši zračni napad na sosednjo državo doslej, označil za norega in ga posvaril, da bo popolno zavzetje Ukrajine vodilo v propad Rusije.

»Vedno sem bil v dobrih odnosih z Vladimirjem Putinom, a nekaj se je zgodilo z njim. Popolnoma je znorel! Po nepotrebnem ubija ljudi, in ne govorim samo o vojakih,« je republikanski prvak v noči na ponedeljek zapisal na družbenem omrežju truth social. »Vedno sem trdil, da si želi [zavzeti] celotno Ukrajino, ne le njenega dela – in morda se bo to zdaj pokazalo za resnično. A če bo res poskusil, bo to vodilo v propad Rusije!«