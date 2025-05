Ukrajinci bi se pogajali o miru, ruska stran govori samo o vojni

V nadaljevanju preberite:

Vladimir Putin ni nikoli rekel, da hoče končati vojno. Propagandisti na ruski državni televiziji še nikoli niso zahtevali konca vojne. Ruska pogajalska ekipa v Istanbulu prejšnji petek ravno tako skorajda ni omenjala miru. Na mizi je že četrto leto ves čas samo vojna. Kajti veliki, kot je prepričan Putin, se ne pogajajo, ampak si nasprotnike preprosto – podrejajo.

Vladimir Medinski, vodja ruske delegacije na pogajanjih v Istanbulu in avtor teorije, da Ukrajine sploh ni, ampak je to »Antirusija, ki jo je zgradil Zahod«, je bil na pogajanjih v razkošni palači Dolmabahçe ob Bosporju neusmiljen. »Mnogi pravijo: najprej premirje, nato pogovori o miru. Tako govorijo ljudje, ki ne poznajo zgodovine. Vojna in pogajanja gredo vedno z roko v roki,« je stanje stvari poznavalsko razložil Medinski.