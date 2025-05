Rusija uvaja obvezne varnostne pasove

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump je bil danes prvi, ki je sporočil, da sta se Kijev in Moskva dogovorili o veliki izmenjavi ruskih in ukrajinskih vojnih ujetnikov, do katere naj bi kmalu tudi prišlo. »Čestitke obema stranema. Ali lahko to pripelje do česa večjega???« je na svojem družabnem omrežju zapisal Trump, še preden je iz Kijeva ali Moskve prišla kakršnakoli uradna ali neuradna novica, da je sovražnima stranema uspelo izpolniti zavezo o izmenjavi po formuli tisoč za tisoč, ki sta jo sprejeli na nedavno obnovljenih neposrednih mirovnih pogajanjih v Istanbulu.