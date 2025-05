Trump na Putinovi strani

V nadaljevanju preberite:

Različne so bile ocene tega, kar sta se domnevno več kot dve uri včeraj po telefonu pogovarjala Donald Trump in Vladimir Putin. Komentatorji na obeh straneh nove železne zavese nimajo pogosto enakega mnenja, tokrat pa so se strinjali, da se je predsednik ZDA »postavil na stran« ruskega kolega in podprl njegova stališča v sporu, ki se je razvnel med Moskvo ter Kijevom in njegovimi evropskimi zavezniki. Slednji so zahtevali najprej premirje, šele nato pogajanja, Trump pa se je strinjal s Putinovim pogojem, da se morata sovražnika o daljši prekinitvi ognja dogovoriti na neposrednih pogajanjih.