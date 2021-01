Trump odpravlja omejitve vstopa v ZDA, Biden jih bo vrnil

7.30 Britanski sev potrjen na Češkem

6.45 Trump odpravlja omejitve vstopa v ZDA zaradi virusa

6.40 Evropski parlament bo razpravljal o cepljenju

Na Češkem so potrdili prisotnost britanskega seva novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiv od izvornega, je v ponedeljek sporočilo ministrstvo za zdravje. Minister za zdravjeje povedal, da se zdi, da ta sev vsebuje deset odstotkov vseh vzorcev, ki jih analizirajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Češkem so v ponedeljek poročali o 2618 novih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, skupno 891.852. Doslej je umrlo 14.449 covidnih bolnikov.Ameriški predsednik v odhajanjuje odpravil prepovedi vstopa v ZDA za potnike iz Brazilije, Združenega kraljestva in večjega dela Evrope, ki jih je uvedel zaradi koronavirus marca lani . Odlok stopi v veljavo čez teden dni. Bo pa za vse prišleke v ZDA obvezni obvezno testiranje na okužbo., tiskovna predstavnica, ki bo vodenja ZDA prevzel, še preden bo Trumpova odprava ukrepa stopila v veljavo, je že sporočila, da bo Biden ukrep prepovedi prihodov uvedel nazaj. V ZDA se je z novim koronavirusom okužilo približno 24 milijonov ljudi, umrlo pa je skoraj 400.000 bolnikov s covidom-19.​Evropski parlament bo danes na plenarnem zasedanju razpravljal o strategiji cepljenja proti covidu-19 v Evropski uniji ter opozoril na potrebo po večji jasnosti in preglednosti pogodb, ki jih je Evropska komisija v imenu članic sklenila s proizvajalci cepiv. Evropski poslanci naj bi glede pogodb o cepivih, pa tudi glede njihove odobritve v EU, zahtevali dodatna pojasnila in se zavzeli za preglednost postopkov in pogodb. Prav pomanjkanje preglednosti so poslanci na pristojnem odboru izpostavili kot enega od razlogov, ki spodbuja omahovanje ljudi pri odločanju za cepljenje ter dezinformacije v zvezi z varnostjo cepiv.Komisija je evropskim poslancem v t.i. tihi sobi omogočila vpogled v pogodbo, ki jo je sklenila s proizvajalcem Curevac, od drugih farmacevtskih družb pa zelene luči za to ni dobila. EU je doslej s šestimi farmacevtskimi podjetji sklenila pogodbe o nabavi 2,3 milijarde odmerkov cepiv. Evropska agencija za zdravila naj bi po napovedih do 29. januarja odločila o pogojnem dovoljenju za promet s tretjim cepivom v EU, ki sta ga razvila švedsko-britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca in Univerza v Oxfordu.