Trump umika sankcije in sklepa posle

Pol leta po padcu režima Bašarja al Asada v Siriji sta se v Riadu sestala ameriški predsednik Donald Trump in sirski voditelj Ahmed al Šara ter s tem naznanila novo poglavje v odnosih med Washingtonom in Damaskom. Napoved republikanskega predsednika, da bodo ZDA dvignile dolgoletne sankcije proti bližnjevzhodni državi, so poleg sirskih oblasti proslavili tudi analitiki, v prepričanju, da so sankcije ena od glavnih ovir za izvedbo uspešne politične tranzicije.