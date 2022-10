Trump vložil tožbo zoper CNN zaradi obrekovanja

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek na okrožnem sodišču na Floridi vložil tožbo zoper ameriško televizijo CNN. Obtožil jo je, da proti njemu vodi kampanjo obrekovanja, ker se boji, da bo leta 2024 znova kandidiral za predsednika, in zahteval 475 milijonov dolarjev odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

CNN je skušala uporabiti svoj ogromen vpliv - domnevno kot zaupanja vreden vir novic - da bi tožnika očrnila v zavesti svojih gledalcev in ga politično porazila, so v 29-stranski tožbi navedli Trumpovi odvetniki.

»Kot del svojih usklajenih prizadevanj, da bi politično ravnotežje nagnila v levo, je CNN poskušala tožnika očrniti z vrsto vedno bolj škandaloznih, lažnih in obrekljivih oznak, kot so rasist, ruski hlapec, upornik in nazadnje Hitler,« je še navedeno v tožbi.

Trump, ki je zahteval sojenje pred poroto, je imel v času svojega predsedniškega mandata napet odnos s CNN in drugimi večjimi mediji, kot je New York Times. Njihovo poročanje je večkrat označil za »lažne novice«.

Prav tako je Trump napovedal, da bo v prihodnjih tednih in mesecih vložil tožbe proti velikemu številu drugih medijskih podjetij zaradi širjenja lažnih novic, obrekovanja in ostalih nepravilnosti, zlasti v zvezi s poročanjem o volitvah leta 2020.

76-letni republikanec je še dodal, da bo njegova ekipa »morda sprožila ustrezne ukrepe proti« kongresnemu odboru, ki trenutno preiskuje napad njegovih podpornikov na zvezni kongres 6. januarja lani, češ da odbor ni hotel preiskati »obsežne goljufije na predsedniških volitvah«, za katero vztraja, da se je zgodila.