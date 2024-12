Trump zagrozil, da bodo ZDA ponovno prevzele nadzor nad Panamskim prekopom

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v soboto dejal, da so pristojbine za ameriške ladje, ki plujejo skozi Panamski prekop, nepravične. Zagrozil je, da bodo ZDA zahtevale ponovni nadzor nad prekopom, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean, če bodo ugotovile, da Panama ne izpolnjuje dogovorov.

»Z našo mornarico in trgovino so ravnali na zelo nepošten in nerazsoden način. Pristojbine, ki jih zaračunava Panama, so smešne,« je sporočil v objavi na družbenem omrežju Truth Social.

ZDA bodo prevzele nadzor nad Panamskim prekopom, če bodo ugotovile, da Panama ne izpolnjuje pogojev iz leta 1977 sklenjenega sporazuma o pravnem statusu prekopa, je zatrdil.

Panamski prekop so leta 1914 odprle ZDA, Panama pa je nadzor nad njim v celoti prevzela leta 1999. FOTO: Enea Lebrun/Reuters

Opozoril je tudi, da ne bo dopustil, da prekop pride v napačne roke, in pri tem namignil na domnevno vse večji vpliv Kitajske. »Nikoli ne bomo dovolili, da pride v napačne roke,« je zapisal Trump. Če Panama ne bo mogla zagotoviti »varnega, učinkovitega in zanesljivega delovanja« prekopa, »bomo zahtevali, da se nam Panamski prekop vrne v celoti in brez vprašanj«.

Panamski prekop so leta 1914 odprle ZDA, Panama pa je nadzor nad njim v celoti prevzela leta 1999 v skladu s sporazumom, ki je bil podpisan leta 1977.