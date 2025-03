Zelenski prepir obžaloval, a se zanj ni opravičil

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek zvečer v pogovoru za konservativno televizijo Fox News izrazil obžalovanje, da pogovor z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ni potekal za zaprtimi vrati. Odnose po prepiru v Beli hiši je mogoče rešiti, je dejal, izognil pa se je odgovoru na vprašanje, ali se namerava opravičiti.

Srečanje Zelenskega, ki je prišel v Washington na podpis sporazuma s Trumpom o skupnem izkoriščanju ukrajinskih naravnih bogastev, se je v petek v Ovalni pisarni po vljudnem začetku sprevrglo v prepir pred kamerami.

Trump je nato Zelenskemu pokazal vrata, sporazuma niso podpisali, skupna novinarska konferenca pa je bila odpovedana.

»Mislim, da to ni dobro za nobeno stran. Rusi so naši morilci. Američani in Evropejci so naši najboljši prijatelji,« je na vprašanje o prepiru odgovoril Zelenski.

Prepir se je začel, ko se je v pogovor med predsednikoma vpletel podpredsednik ZDA JD Vance, ki je Zelenskega zbodel s trditvijo, da izgublja vojno proti Rusiji, ki jo je mogoče končati le z diplomacijo. Zelenski ga je vprašal, o kakšni diplomaciji z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom govori, saj je doslej prekršil vse dogovore.

Vance mu je zabrusil, da mora biti spoštljiv, vpletel se je Trump in vsi trije so nekaj časa govorili drug čez drugega.

Zelenski je skušal od ameriškega sogovornika dobiti zagotovila, da bodo ZDA jamčile za varnost po mirovnem sporazumu, o katerem se je Trumpova vlada začela pogajati z rusko brez Ukrajine in Evrope. Trump tega zagotovila ni dal, ampak je izražal prepričanje, da se bo Putin držal dogovora zaradi njega.

Trump je po prepiru sporočil, naj se Zelenski vrne v Washington, ko bo pripravljen na mir, to pa je ponovil tudi kasneje novinarjem pred odhodom na Florido.

Zelenski je za Fox ponovil, da si želi miru, vendar pa je treba priznati realnost, ki je ta, da Putinu ne gre zaupati. »Želimo si pravičen in trajen mir, za kar moramo biti v močnem položaju za pogajalsko mizo,« je dejal. Priznal je, da bo zmaga brez ameriške podpore težka, pot do konca vojne pa vidi v nadaljevanju podpore Evrope in ameriških varnostnih jamstvih. »Nimamo dovolj orožja, da Ruse preženemo iz države.«

Eden do nedavnega najbolj trdnih podpornikov Ukrajine, republikanski senator Lindsey Graham, je po prepiru v Beli hiši dejal, da je ponosen na Trumpa in Vancea, Zelenskemu pa priporočil, naj odstopi. »V Ameriki predsednika volijo Američani in z vsem spoštovanjem do Lindseyja, ki ga poznam – v Ukrajini predsednika izbirajo Ukrajinci,« je izjavo senatorja komentiral Zelenski.

Je bil spor zrežiran?

V ZDA se vrsti ugibanja, da je bil spor v Ovalni pisarni zrežiran. Komentatorka televizije Fox News je po intervjuju brez utemeljitve sklepala, da so Zelenskega v prepir prepričali Evropejci, državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je vidno razburjen na televiziji CNN komentiral, da je spor zakuhal Zelenski, in zahteval, naj se opraviči.

Trumpovi kritiki v ZDA menijo, da je vse skupaj začel Vance. »Ne vem, mislim, da ne,« je na vprašanje, ali ima občutek, da je bil prepir načrtovan, odgovoril Zelenski.

Na vprašanje, kaj ga je razburilo, pa je Zelenski dejal, da se lahko pričakuje odziv, ko ti razlagajo, da je Ukrajina uničena, njeni vojaki bežijo, predsednik pa je diktator.

Zagotovil je, da Ukrajina noče izgubiti pomembnega partnerja, kot so ZDA, glede spora pa je dejal, da gre za več kot le odnos med dvema predsednikoma. »Gre za trdne odnose med ljudmi obeh držav in žal mi je za to, kar se je zgodilo,« je dejal Zelenski, ki si želi, da bi bil Trump bolj na strani Ukrajine kot pa nekje na sredini med Ukrajino in Rusijo.

Televizija ABC je poročala, da Trumpova vlada sedaj resno razmišlja o prekinitvi vojaške pomoči Ukrajini, navaja pa tudi besede neimenovanega člana ukrajinske delegacije, ki je menil, da sta Vance in Trump Zelenskega namerno sprovocirala.

Rubio: Edini, ki lahko doseže mir, je Trump

Zelenski je v petek zvečer dobil pisno podporo 14 demokratskih guvernerjev v ZDA, ki so kritizirali Trumpa in Vancea zaradi napada na Zelenskega. Nekdanja republikanska kongresnica iz Wyominga Liz Cheney je na X zapisala, da si bo zgodovina zapomnila, kako sta zavrgla vse, kar Amerika pomeni.

Vodja ameriške diplomacije Rubio pa je na CNN razlagal, da so Zelenskemu pred srečanjem s Trumpom jasno povedali, naj ne govori o ničemer drugem kot sporazumu o izkoriščanju redkih zemelj in rudnin, ker je sam želel priti v Washington, da to podpiše.

Rubio, ki je še nedavno Putina opredeljeval kot kriminalca in vojnega zločinca, je Zelenskemu očital, da je silil Trumpa v kritike Putina, kar sproža dvom, če si res želi miru.

»Edini voditelj, ki lahko doseže mir, je Trump, ki je v prvem mandatu Ukrajini dal orožje, s katerim je v začetku zaustavila rusko ofenzivo,« je dejal Rubio.

Po njegovih besedah Trump nima stališča o tem, ali naj Zelenski odstopi, ampak naj se vrne, ko bo želel mir. »Rusov ne boš spravil za mizo z zmerjanjem,« je dejal.