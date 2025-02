Zelenski pri Trumpu: vljudne uvodne besede so se sprevrgle v prepir

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes prispel v Belo hišo na srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Voditelja bosta na srečanju predvidoma podpisala dogovor o redkih zemljah. A iz Bele hiše poročajo o pravem vpitju med Zeleenskim, Trumpom in podpredsednikom ZDA JD Vanceom.

Trump je ob začetku srečanja z ukrajinskim kolegom zagotovil, da so z Rusijo blizu sklenitvi dogovora o premirju v Ukrajini. Zelenski pa je opozoril, da se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ne sme sprejemati kompromisov.

»Putin je morilec, s katerim ne želimo kompromisov,« je posvaril. Ocenil je, da je Trump na strani Ukrajine, a je Trump nato opozoril, da bo morala Ukrajina v primeru dogovora o premirju sprejeti kompromise.

Srečanje se je po uvodnih vljudnih besedah sprevrglo v prepir. Trump in Vance sta Zelenskemu očitala, da ni dovolj spoštljiv, ko je ta trdil, da Putinu ne gre zaupati. Trump je pred kamerami Zelenskemu očital, da ogroža življenja milijonov ljudi in da se igra s tretjo svetovno vojno. Zelenski je na to odvrnil, da si želi konec vojne. »Seveda si želimo prekinitve ognja, ampak z jamstvi,« je dejal.

FOTO: Nathan Howard/Reuters

Zelenski: Državi glede dogovora čaka še veliko dela

Ameriški predsednik si že od začetka meseca prizadeva s Kijevom skleniti dogovor, s katerim bi Ukrajina v zameno za pomoč ZDA zagotovila redke zemlje in druge ključne surovine. Prepričan je, da bo dogovor omogočil, da ZDA dobijo nazaj denar in ga zaslužijo tudi v prihodnje.

Državi glede dogovora čaka še veliko dela, je medtem v sredo dejal Zelenski. Prepričan je, da bo uspeh odvisen od pogovora s Trumpom. Takrat je še opozoril, da v dogovoru še ni ameriških varnostih jamstev. Prepričan je, da brez njih ne bo premirja. Trump pa meni, da bi tovrstna jamstva morala dati Evropa.

FOTO: Brian Snyder/Reuters

Ukrajinska vlada je sicer v četrtek odobrila podpis dogovora z ZDA. Kot je dejal premier Denis Šmihal, bo z njim ustanovljen skupni sklad, namenjen obnovi Ukrajine. Dogovor naj bi predvideval skupno izkoriščanje rudnega bogastva preko sklada. Vanj naj bi se stekalo 50 odstotkov ukrajinskih prihodkov od naravnih virov.

Predsednika sta se srečala po spremembi politike ZDA do Rusije, kar je sprožilo zaskrbljenost tako v Ukrajini kot v Evropi.