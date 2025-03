Osrednji ameriški cilj postalo črpanje rudnin v tujih državah

V kolumni preberite:

Bil je teden diplomatskih poskusov. V Beli hiši je francoski predsednik Emmanuel Macron prepričeval Donalda Trumpa, naj ne proda Evrope Vladimirju Putinu. Na tretjo obletnico ruske invazije so zahodni voditelji odšli v Kijev in ponovili solidarnost z Ukrajino. V četrtek je bil v Washingtonu britanski premier Keir Starmer, znašel se je v najbrž najtežjem trenutku, odkar je na Downing Streetu. V istem tednu so Združene države, skupaj z Rusijo in Severno Korejo, v Združenih narodih glasovale za resolucijo, ki ščiti agresorsko državo. Če je bilo potrebno še kako simbolično dejanje o razpadu transatlantskega zavezništva, se je zgodilo Palači narodov – Amerika se je postavila proti Evropi.

Nekaj tednov po začetku Trumpove »zlate dobe« in njegove »geopolitike miru« vidimo reči bolj jasno.