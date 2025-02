Sporazum o nečem, česar nemara sploh ni

V nadaljevanju preberite:

Pristanek na sporazum o ameriškem izkoriščanju ukrajinskih redkih rudnin in udeležbi pri dobičku od prodaje njene nafte in plina ter prometa pristanišč je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odprl vrata v Washington, kjer se bo v petek srečal s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. V dogovoru so omenjena tudi ameriška varnostna zagotovila, je danes povedal Zelenski, veliko vprašanje pa je, ali v njegovi državi sploh imajo to, česar si tako želijo v ZDA.