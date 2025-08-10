  • Delo d.o.o.
    Trumpov boj s pozitivno diskriminacijo

    Bela hiša zahteva od univerz dokaze, da študentov ne izbirajo na podlagi barve kože.
    Univerza Harvard. FOTO: Faith Ninivaggi/Reuters
    Univerza Harvard. FOTO: Faith Ninivaggi/Reuters
    10. 8. 2025 | 21:19
    10. 8. 2025 | 21:45
    V boju za »barvno slepo« Ameriko republikanski predsednik Donald Trump od univerz z državnimi podporami zahteva natančne podatke o tem, koga sprejemajo na študij. Kritiki to zavračajo kot ohranjanje belske prevlade ter s tem rasizma v ZDA. Spor kaže na diametralno nasprotne predstave o razvoju ameriške družbe.

    Republikanci se po svojih besedah zavzemajo za tradicionalne ameriške vrednote uspeha s pomočjo pameti in trdega dela, demokrati verjamejo, da ameriške prihodnosti ne more biti brez poprave starih krivic. Ameriške univerze so v osrčju spora. Z »afirmativnimi ukrepi« so vse od šestdesetih let minulega stoletja poskušali odpirati vrata manj privilegiranim manjšinam, v času zadnjih demokratskih predsednikov Baracka Obame in Joeja Bidna so to okrepili še s programi raznolikosti, pravičnosti in vključevanja (DEI).

    Predsednik  Donald Trump proti pozitivni diskriminaciji. FOTO: Anna Moneymaker Getty Images via AFP
    Predsednik  Donald Trump proti pozitivni diskriminaciji. FOTO: Anna Moneymaker Getty Images via AFP

    Azijskim tožnikom univerz Harvard in North Carolina – Chapel Hill je vrhovno sodišče junija 2023 pritrdilo v tožbi, da samo zaradi barve kože namesto njih dobivajo pravico do študija manj usposobljeni kandidati. Trump številnim univerzam očita, da ne sprejemajo te razsodbe in tudi ne drugih. Biden je, za primerjavo, v času razsodbe v primeru Študentje za pravično vpisovanje proti Harvardu večinsko konservativno ustavno sodišče označil za nenormalno, rekoč, da »diskriminacija še vedno obstaja v ZDA«.

    Šolstvo je v osrčju različnih predstav o razvoju ameriške družbe.

    Bela hiša po razsodbi vrhovnega sodišča zahteva dokaze o koncu DEI.

    Kaj v resnici pomaga rasnim in drugim manjšinam?

    Za Trumpa so volili številni temnopolti in latinskoameriški moški, ki ne marajo rasnih privilegijev. Mnogi verjamejo, da je takšna ali drugačna sociala pripomogla k uničenju temnopolte družine ter zato k slabšemu šolskemu in drugemu uspehu temnopoltih otrok. V času po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra 2023 in izraelskem vojaškem protiudaru v Gazi se v te dileme mešajo še očitki antisemitizma. Na številnih ameriških univerzah so v minulih letih dopuščali ustrahovanje judovskih študentov, zaradi česar je morala odstopiti predsednica univerze Columbia.

    Zahteva po visoki odškodnini

    Predsednik vrhovnega sodišča John Roberts je v razsodbi proti afirmativnim ukrepom napadel »predolgo prevladujoče mnenje, da kriterij identitete posameznika niso premagovanje izzivov, pridobljene spretnosti in naučene lekcije, ampak barva kože«. Ameriška ustavna zgodovina po njegovem prepričanju tega ne dopušča in Trump zdaj od univerz, ki prejemajo državne podpore, zahteva dokaze upoštevanja te razsodbe.

    Prejšnji demokratski predsednik Joe Biden je spodbujal DEI. FOTO: Kamil Krzaczynski/Reuters
    Prejšnji demokratski predsednik Joe Biden je spodbujal DEI. FOTO: Kamil Krzaczynski/Reuters

    Proti kalifornijski univerzi iz Los Angelesa UCLA so zaradi domnevnih rasnih filtrov sprožili tožbo. S sklicevanjem na zakonodajo o človekovih pravicah, ki prepoveduje diskriminacijo na temelju rase, barve kože, vere, spola ali nacionalnega izvora, zahtevajo milijardo dolarjev odškodnine. Od bolnišnice, ki je povezana z medicinsko fakulteto, zahtevajo tudi konec operacij za spremembo spola, od univerzitetnih športnih prireditev konec sodelovanja bioloških moških v ženskem športu. Za dosego teh ciljev so že ustavili skoraj šeststo milijonov dolarjev subvencij.

    Trump je zaradi antisemitizma in programov DEI že zasegel stotine milijonov dolarjev, namenjenih elitnim univerzam, kot sta Harvard in Columbia. Republikanska administracija načrtuje tudi spodbujanje drugačnih izbir kariere od visokošolske izobrazbe, ki mladim pogosto prinaša visoke dolgove. Povprečen ameriški študent potrebuje za poravnavo dolgov dvajset let.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Kazenski pregoni demokratov?

    Trumpov pravosodni imperij vrača udarec

    Najbrž bodo Američani napovedane procese sprejemali le, če jih bodo videli kot pravične.
    Barbara Kramžar 6. 8. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške volilne igrice

    Teksaški lov na demokratske parlamentarce

    Demokrati hočejo v Teksasu preprečiti spreminjanje volilnih okrajev. Grozi jim aretacija.
    Barbara Kramžar 5. 8. 2025 | 20:19
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Podkast zvezdnik

    Joe Rogan – podkaster, ki krona predsednike

    Živimo v zlatih časih za podkasterje in glavni zvezdnik med njimi je Joe Rogan.
    Barbara Kramžar 3. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Dvomi in nezaupanje na stari celini

    Glas evropskih držav ne šteje veliko v pogovorih med Moskvo in Washingtonom o Ukrajini.
    Peter Žerjavič 10. 8. 2025 | 21:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trumpov boj s pozitivno diskriminacijo

    Bela hiša zahteva od univerz dokaze, da študentov ne izbirajo na podlagi barve kože.
    10. 8. 2025 | 21:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Serijska zmagovalka Nika Prevc zadovoljna tudi s petim mestom

    Malo se bo treba prilagoditi in predvsem umiriti v drugi seriji, ko napadaš z ničle. Če govorimo o Niki Prevc, je napadala preveč, pravi Jurij Tepeš.
    10. 8. 2025 | 20:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Olimpija dočakala zmago, dobra popotnica v Albanijo

    Na prvih tekmah 1. SNL so se treh točk v gosteh veselili Aluminij, Radomlje in Olimpija. Danes še Maribor v Ajdovščini, Celje gosti Muro.
    10. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Pomlajeni Slovenci brez Dončića navdušili v Nemčiji

    Mlada slovenska izbrana vrsta se je veliko bolje kot v Stožicah borila z Nemčijo, bila do zadnjih minut v igri za zmago, na koncu pa tesno izgubila s 70:80.
    10. 8. 2025 | 19:38
    Preberite več
