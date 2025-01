Trumpovih sto odločilnih dni

V nadaljevanju preberite:

Posebni odposlanec Donalda Trumpa Keith Kellogg zagotavlja, da prihajajoči ameriški predsednik pri reševanju ukrajinske krize ne bo popuščal Rusiji, ampak bo predvsem reševal Ukrajino in njeno suverenost. Sedanja ameriška administracija, ki se bo čez deset dni poslovila od oblasti, se trudi, da bi do inavguracije novega predsednika naredila čim več za to, da bi pomagala Ukrajini v boju proti Rusiji.