Trumpovo vlado že doletele prve tožbe

Kmalu po prisegi Donalda Trumpa na položaj 47. predsednika ZDA so bile proti njegovi vladi že vložene najmanj tri tožbe, ki zadevajo načrtovano ministrstvo za vladno učinkovitost pod vodstvom milijarderja Elona Muska in nekdanjega predsedniškega kandidata Viveka Ramaswamyja, poroča Politico.

V tožbah je zapisano, da je načrtovano oblikovanje ministrstva za vladno učinkovitost v nasprotju z ustavo oziroma zakoni, ker zadeva ni v skladu s pravili preglednosti vladnih svetovalnih teles.

Nameravana ustanovitev projekta za odpravo nepotrebne proračunske porabe naj bi kršila zvezni zakon, ki ureja vloge zasebnikov v vladnih procesih odločanja. Trump naj bi še danes podpisal izvršni ukaz za ustanovitev svetovalnega odbora, ki mu pravi ministrstvo. Ameriški predsednik pa glede na ustavo nima pravice do ustanavljanja ministrstev brez soglasja kongresa.

Že v nedeljo je odjeknila novica, da se Ramaswamy poslavlja od projekta s kratico Doge, ki ga je povsem prevzel Musk, in se pripravlja na kandidaturo za guvernerja Ohia.

Tožbe so med drugim vložile organizacije oziroma skupine - Javni državljan, Sklad braniteljev državne demokracije in Državljani za odgovornost in etičnost v Washingtonu, ki trdijo, da Doge krši določila zveznega zakona, ki prepoveduje izkoriščanje procesa vladnega odločanja za zasebne interese.

Trump je tožbe sicer pričakoval in je že decembra imenoval glavnega odvetnika projekta Williama McGinleyja. Tega je najprej predvidel za položaj glavnega pravnika Bele hiše, vendar ga je na koncu položaj dal Davidu Warringtonu, ki ga je zastopal v civilnih tožbah.