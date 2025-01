Milijarderji v prvih vrstah na inavguraciji, znak oligarhije?

V prvih vrstah na inavguraciji ameriškega predsednika Donalda Trupa so sedeli milijarderji, ki bodo imeli veliko moč v novi administraciji. Analitiki opozarjajo, da to vodi v novo razslojevanje, ki jih prinaša nižanje davkov za najbogatejše in višanje za srednje in revnejše sloje.

Kot piše BBC, sedežni red v dvorani razkriva, kakšno moč bodo imeli, saj da je »v Washingtonu fizična bližina oblasti ključni pokazatelj vpliva«. Voditelj konservativne pogovorne oddaje Tucker Carlson ima sedež v prvi vrsti. Na odru za govornico za družinskimi člani novoizvoljenega predsednika pa je zbrana poslovna elita, med njimi direktor Facebooka Mark Zuckerberg, direktor Amazona Jeff Bezos, direktor Appla Tim Cook, direktor Googla Sundar Pichai ter najbogatejši človek na svetu, direktor Tesle in SpaceX Elon Musk.

Elon Musk, glavni podpornik Donalda Trumpa. FOTO: Ricky Carioti via Reuters

»V Ameriki se oblikuje oligarhija izjemnega bogastva, moči in vpliva, ki resnično ogroža našo celotno demokracijo, naše osnovne pravice in svobodo,« je v govoru dejal 82-letni Joe Biden v svojem poslovilnem govoru. Pri tem je opozoril na izjemno bogat »tehnološko-industrijski kompleks«, ki ima po njegovih besedah lahko nenadzorovano moč nad Američani.

Biden je današnje oligarhe primerjal s tistimi, ki so državo vodili v 19. stoletju. »Pred več kot stoletjem so se Američani zoperstavili takratnim roparskim baronom,« je dejal. »Bogatašev niso kaznovali. Samo prisilili so jih, da igrajo po pravilih, ki veljajo za vse ostale,« je opozoril odhajajoči predsednik in dodal, da je uveljavitev delavskih pravic pomagala »pri izgradnji najštevilčnejšega srednjega razreda in najbolj uspešnega stoletja, kar ga je kadarkoli videl katerikoli narod. To moramo ponoviti,« je zaključil Biden.

Senatorji Todd Young, Maria Cantwell z Jeffom Bezosom in prvim možem Mete in Facebooka Markom Zuckerbergom. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Po Bidnovem govoru so Američani množično googlali, kaj pomeni oligarhija, kažejo podatki Google Analytics. Slovar Merriam Webster oligarhijo definira kot »vlado, v kateri majhna skupina izvaja nadzor, zlasti za koruptivne in sebične namene«.

Elon Musk in nekdanji republikanski predsedniški kandidat Vivek Ramaswamy bosta vodila Trumpov novi urad za vladno učinkovitost. Po napovedih nameravata ukiniti številna vladna delovna mesta in oklestiti birokracijo, za katero Musk pravi, da je eksistencialna grožnja ameriški demokraciji.

Družina Trump je v tesnih odnosih z Elonom Muskom. FOTO: Shawn Thew via Reuters

Analitiki so bolj pesimistični, saj trdijo, da sta obe stranki, tako demokrati kot republikanci, zniževali davke za bogate, ob čemer so se realne plače delavskega razreda zniževale. A to ni le težava ZDA, podobno se dogaja tudi v nekaterih evropskih državah. Skrajna posledica je dvig skrajno desnih strank. Nekateri gredo celo tako daleč, da opozarjajo na razmere pred drugo svetovno vojno.