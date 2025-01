Kitajsko-ameriška tiktok romanca

V nadaljevanju preberite:

Še preden je sedel za predsedniško mizo, na kateri bo, kot je obljubil, še ta teden podpisal približno sto zakonskih aktov, je Donald Trump pokazal, da bodo prihodnja štiri leta polna vsebinskih protislovij, ki se jih nikakor ne sme zanemariti. Iz držav, ki se počutijo ameriške zaveznice, so na njegovo inavguracijo namreč povabili zunanje ministre. Na slovesnosti v Washingtonu so bili avstralska ministrica za zunanje zadeve Penny Wong, japonski zunanji minister Takeši Ivaja in indijski zunanji minister Subrahmanjam Džainšankar.

Vsi trije so imeli z novim ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem takoj naslednji dan sestanek Quada, štiričlanske skupine, katere najpomembnejša in osnovna tema je povezovanje zavezništva prek dveh oceanov, da bi tako ustavili hitri kitajski vzpon k statusu super sile.