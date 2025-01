Inavguracija Donalda Trumpa kot 47. predsednika ZDA

Danes v Washingtonu poteka slovesna inavguracija Donalda Trumpa, ki zaseda položaj 47. predsednika Združenih držav Amerike. Po izbojevanih volitvah in burni kampanji, ki je polarizirala javnost, Trump prevzema funkcijo v obdobju velikih političnih in družbenih sprememb. Pred njim so številni izzivi, od gospodarske reforme do vprašanj mednarodnih odnosov.

Kako bo potekala današnja slovesnost in kakšni so prvi koraki nove administracije, bomo spremljali v živo.

Program slovesnosti, seznam povabljenih

Prihajajo številni ugledni gostje iz domače in tuje politične sfere. Med bivšimi ameriškimi predsedniki bodo prisotni Bill Clinton z ženo Hillary, Trumpovo protikandidatko na volitvah leta 2016, George W. Bush mlajši z ženo Lauro, in Barack Obama, medtem ko je njegova žena Michelle udeležbo zavrnila. Pridružil se bo tudi aktualni predsednik Joe Biden, ki je kljub ostrim zameram iz preteklosti potrdil svojo prisotnost. Inavguracije in spremljevalnih dogodkov se udeležuje tudi skupina Slovencev. Natančen seznam povabljenih ni znan.

Znano je, da bodo na Trumpovo povabilo prišli tudi tuji voditelji, čeprav to odstopa od tradicije, saj običajno tuji državniki niso povabljeni na inavguracijo. Med njimi so argentinski predsednik Javier Milei, madžarski premier Viktor Orbán, italijanska premierka Giorgia Meloni in odposlanec kitajskega voditelja Xi Jinpinga.

Slovesnost bo spremljala tudi množica Trumpovih privržencev, ki jih je nagovoril že v nedeljo zvečer na mitingu z naslovom "Make America Great Again Victory Rally." Dogodek je bil njegovo prvo večje zborovanje v Washingtonu po 6. januarju 2021.

Inavguracija se bo začela z zbiranjem gostov pred zahodno stranjo Kapitola, kjer bo potekal uradni del. Zaradi nizkih temperatur bo dogodek potekal v notranjosti stavbe. Ob 12. uri po lokalnem času (18. uri po srednjeevropskem času) bo Trump pred predsednikom vrhovnega sodišča Johnom Robertsom zaprisegel kot predsednik. Sledil bo njegov inavguracijski nagovor, v katerem bo predstavil vizijo za svoj drugi mandat.

Po uradnem delu bo potekala tradicionalna inavguracijska parada vzdolž Pennsylvania Avenue, ki povezuje Kapitol in Belo hišo. Dan se bo zaključil s številnimi slavnostnimi sprejemi in inavguracijskimi bali po vsem Washingtonu, ki jih bodo gostili različni podporniki in organizacije. Trump je že napovedal obisk enega izmed glavnih dogodkov.

Vse skupaj bo spremljala obsežna medijska pokritost in strogi varnostni ukrepi, saj gre za enega največjih političnih dogodkov v ZDA.

Izvršni direktor Amazona Jeff Bezos, Lauren Sanchez in Elon Musk so se udeležili večerje, ki jo je v Washingtonu gostil novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump. FOTO: Carlos Barria Reuters

Donald Trump se vrača kot 47. predsednik ZDA

Donald Trump se bo danes vrnil v Belo hišo kot 47. predsednik ZDA. Tokrat bo prevzel položaj z močnejšo podporo, saj ima republikanska stranka, zdaj ukrojena po njegovi meri, večino v obeh domovih kongresa, konservativci pa prevladujejo tudi na vrhovnem sodišču. Ob njegovi zaprisegi se končuje tudi vojna v Gazi, kjer je izraelski premier Benjamin Netanjahu sledil Trumpovim napotkom, da se spopadi zaključijo do dneva inavguracije.

Inavguracija: tradicija in simbolika

Inavguracija novega predsednika je v Združenih državah že tradicionalno pomemben dogodek. Po ustaljenem običaju, ki velja od leta 1937, bo tudi tokrat potekala 20. januarja ob poldnevu po lokalnem času, kar je pri nas ob šestih popoldne. Donald Trump bo na ta dan slovesno prisegel kot 47. predsednik ZDA. V preteklosti, ko je 20. januar padel na nedeljo, so javno ceremonijo premaknili na ponedeljek – tako je bilo leta 1957, 1985 in 2013. Kljub temu so predsedniki Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan in Barack Obama uradno prisegli že 20. januarja, vendar v zasebnih slovesnostih. Pri Reaganu in Obami je dogodek prenašala televizija, medtem ko je uradna javna slovesnost sledila dan kasneje.

Zanimivo pa je, da se ceremonija ne prestavi, če 20. januar sovpade s praznikom na zvezni ravni. Tretji ponedeljek v januarju je namreč dan Martina Luthra Kinga ml., ko Američani obeležujejo spomin na borca za državljanske pravice. Letos bo tako Donald Trump, pogosto označen kot nacionalist in priljubljen med radikalnimi desničarji, prisegel prav na dan, posvečen umorjenemu zagovorniku enakopravnosti.

Vplivna ekipa in sporne izbire

Trumpova administracija bo imela nekaj kontroverznih imen. Najvplivnejši član ekipe bo Elon Musk, ki bo uradno skrbel za zmanjševanje stroškov, neuradno pa tudi svetovalec za zunanjo politiko. Med najbolj sporni imeni sta Robert Kennedy ml., zagovornik teorij zarote in proticepilec, ter Pete Hegseth, prihodnji obrambni minister z obtožbami o kraji, varanju in alkoholizmu.

Melania Trump: slovenska povezava v Beli hiši

Melania Trump, rojena v Sevnici, je prva dama slovenskega rodu in prva tujka v tej vlogi po več kot 190 letih. V prvem mandatu je ostajala v ozadju in pogosto preživljala čas izven Bele hiše. Njena pretekla vloga je bila osredotočena predvsem na kampanjo "Be Best," ki se je zavzemala za dobrobit otrok. Kljub temu je redko nastopala v javnosti, kar je sprožalo ugibanja o njenem vplivu in sodelovanju v političnih procesih. Njen vpliv na soproga ni znan, vendar naj bi Slovenija v času njene vloge posredovala Trumpu vsaj eno informacijo prek nje. Kakšne koristi bo imela Slovenija od njene vloge tokrat, ostaja vprašanje.

Izvršni direktor Tesle in lastnik platforme X, Elon Musk, na zborovanju novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa dan pred njegovo drugo inavguracijo. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Kazenske carine za evropsko industrijo

Velik trgovinski presežek Evropske unije, ki je leta 2023 znašal 155,8 milijarde evrov, predstavlja trn v peti Donalda Trumpa. Pogosto se osredotoča na nemško avtomobilsko industrijo, ki jo obtožuje nepoštenih praks. Že med svojim prvim mandatom je grozil z dodatnimi carinami na evropske izdelke, kar bi lahko sprožilo novo trgovinsko vojno. Leta 2018 je EU, pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja, s Trumpom dosegla premirje z obljubo o večjem nakupu ameriških izdelkov, vendar so odnosi ostali napeti.

Kupčije s Kremljem o Ukrajini

Levji delež podpore Ukrajini po ruski invaziji je zagotavljala ameriška administracija. V EU vlada zaskrbljenost, da bi Trump lahko spremenil strategijo in dosegel dogovor z Rusijo, ki bi vključeval ozemeljske koncesije Kijeva. Takšen scenarij bi lahko oslabil evropsko enotnost in povzročil dodatne varnostne skrbi na vzhodnih mejah EU.

Spodkopavanje Natovega 5. člena

Trump je že v preteklosti izražal dvome o zavezanosti ZDA k Natovemu 5. členu, ki zagotavlja kolektivno obrambo. Evropa, ki je v zadnjih letih povečala izdatke za obrambo, ostaja odvisna od ZDA, ki prispevajo skoraj dve tretjini Natovih sredstev. Glede na naraščajoče ruske grožnje bi lahko oslabitev ameriške podpore ogrozila evropsko varnost.

Pritisk na EU za interese Silicijeve doline

Trumpova administracija je znana po podpori ameriškim tehnološkim velikanom. Pričakovati je pritisk na EU, da omili regulacije, ki vplivajo na podjetja, kot so Amazon, Meta in Google. Trump bi lahko uporabil trgovinske sporazume kot vzvod za zaščito interesov Silicijeve doline, kar bi lahko povzročilo napetosti med obema stranema Atlantika.

FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Ozemeljski apetiti po Grenlandiji

Trumpova ideja o nakupu Grenlandije, ki jo je predstavil med prvim mandatom, je bila deležna posmeha, vendar odraža geostrateško zanimanje ZDA za Arktiko. Povečano zanimanje za to regijo bi lahko privedlo do novih konfliktov z evropskimi državami, ki imajo interese na tem območju.