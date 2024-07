Tuaregi obračunali z ruskimi plačanci

V nadaljevanju preberite:

Če je verjeti informacijam uporniških Tuaregov, so na severovzhodu Malija ob meji z Nigerijo pričakali v zasedi skupino vladnih vojakov, ki so jih spremljali pripadniki ruske najemniške vojske Afriški korpus, in jih več deset ubili. V okviru Afriškega korpusa se večinoma vojskujejo pripadniki razvpite Wagnerjeve skupine ruskih vojaških plačancev.