Tudi Evropa omogočila voždu državo po lastni meri

V Srbiji prevladujejo sovražni govor, delitve na naše in vaše ter splošno nezaupanje, prestrašeni ljudje pa ploskajo in žvižgajo na ukaz. Duha časa zaznamujejo hvalospevi in skrb za predsednika Aleksandra Vučića in njegovo družino ter napadi na vse drugače misleče, na čelu s prvakom opozicijske Zveze za Srbijo ­Draganom Đilasom.