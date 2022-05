Tudi Slovenija podprla non-paper proti naglici v preurejanju EU

Skupina držav članic, predvsem manjših in srednje velikih, je na pobudo Danske in Švedske ob sklepu konference o prihodnosti Evrope pripravila neuraden dokument (tako imenovani non-paper), v katerem so izrazile nasprotovanje »prezgodnjim poskusom začetka spreminjanja pogodb«. To bi lahko pripeljalo do tega, ida gre konferenca v napačno smer.

K spreminjanju pogodb EU je prejšnji teden že pozval evropski parlament, ki si na podlagi konference želi okrepiti svoj položaj v institucionalni arhitekturi Unije. Dvomljive države – tej skupin se je priključila tudi Slovenija – opozarjajo, da bi z začetkom procesa spreminjanja pogodb nastala resna tveganja za odtegnitev politične energije za iskanje rešitev, za katere državljani pričakujejo odgovore, in ukvarjanje z geopolitičnimi izzivi.

Po njihovem mnenju je EU v reševanju kriz, vključno s covidom-19 in ruskim napadom na Ukrajino, jasno pokazala, da lahko dosega rezultate v okviru veljavnega pogodbenega okvira. Posebno kočljive so institucionalne spremembe.

Med predlogi konference je, denimo, popolna odprava pravice veta v EU (razen pri sprejemanju novih članic). Želijo čim bolj neposredne volitve predsednika evropske komisije, denimo s sistemom vodilnih kandidatov (v žargonu se uporablja nemška beseda Spitzenkandidat).

Spreminjanje pogodb je zapleten proces. Pred dvema desetletjema je delovala konvencija o prihodnosti Evrope, ki je pripravila podlago za »evropsko ustavo«. Ustavna pogodba je bila leta 2005 zavrnjena na referendumih v Franciji in na Nizozemskem. Pozneje je bila sprejeta manj ambiciozna lizbonska pogodba.

Kateri so zadržki Slovenije

Konferenca o prihodnosti Evrope je bila zamisel francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki bo zgodaj popoldne na sklepnem dogodku v Strasbourgu predstavil svojo vizijo. Države članice sicer konvencije o prihodnosti Evrope niso videle kot začetek procesa spreminjanja pogodb in institucionalne ureditve EU.

Eden od razlogov, da se je Slovenija pridružila dvomljivkam, je po neuradnih informacijah nasprotovanje transnacionalnim listam. Z njimi bi bil del evropskih poslancev izvoljen na skupnih listah na ravni EU. Slovenija je v preteklosti nasprotovala tudi sistemu vodilnih kandidatov.

Nagovor v Strasbourgu bosta imeli tudi predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.