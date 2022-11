Twitter odpustil polovico zaposlenih, Zuckerberg sledi zgledu

Twitter je po tem, ko je podjetje prevzel najbogatejši zemljan Elon Musk, v petek odpustil skoraj 3700 delavcev. Kmalu nato je več ducatov delavcev prejelo prošnje podjetja, naj se vrnejo na delo, saj jih Twitter kljub vsemu potrebuje, je poročal portal Bloomberg.

Po kaotičnem prevzemu družbenega omrežja, ki ga je Musk odkupil za 44 milijard dolarjev, je Musk priznal, da Twitter izgublja štiri milijone dolarjev na dan. Da bi znižal stroške, je Musk odpustil približno polovico zaposlenih. Številni delavci o izgubi službe niso bili obveščeni, zanjo so izvedeli šele, ko so ugotovili, da nimajo več dostopa do službenih elektronskih sporočil in drugih sistemov, poročajo mediji.

Nekaj manj kot 3700 zaposlenih je primoranih v prekomerno delo, da bo Twitter ob prepolovljenem številu delavcev lahko izpeljal vse novosti, ki jih želi novi lastnik. Nekateri zaposleni zadnje dni ne zapuščajo pisarn več niti za spanje, poroča Bloomberg.

Množična odpuščanja tudi pri Meti

Tudi podjetje Meta Marka Zuckerberga, ki ima v lasti družbeno omrežje Facebook, je napovedalo množična odpuščanja, Wall Streer Journal poroča, da bo brez služb verjetno ostalo več tisoč delavcev, morda celo večje število, kot pri Twitterju. Tehnološki velikan, ki sicer zaposluje več kot 87.000 ljudi, naj bi uvedel varčevanja tudi pri potovanjih svojih uslužbencev, z varčevanji in odpuščanji pa naj bi skušal privarčevati okoli deset odstotkov svojih mesečnih izdatkov.

Podjetje Meta je sicer med pandemijo izdatno zaposlovalo. V letih 2020 in 2021 je zaposlilo več kot 27.000 novih delavcev, v prvih devetih mesecih letošnjega leta pa še več kot 15.300.