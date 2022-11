Ukrajina: Rusija je v celoti odgovorna za incident na Poljskem

Za torkov incident na vzhodu Poljske, ko je tja priletela raketa in terjala dve življenji, je v celoti odgovorna Rusija, so danes sporočile ukrajinske oblasti. To v Kijevu izpostavljajo tudi po tem, ko so zahodni zavezniki sporočili, da je šlo verjetno za raketo ukrajinskega sistema zračne obrambe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Strinjamo se s stališčem, da je Rusija v celoti odgovorna za svoj raketni teror in njegove posledice na ozemlju Ukrajine, Poljske in Moldavije,« je na twitterju zapisal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba in dodal, da je po telefonu govoril z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom.

Rusija je na Ukrajino v torek izstrelila približno sto raket. V prestolnici Kijev so rakete zadele dve stanovanjski zgradbi in terjale najmanj eno smrtno žrtev. Isti dan je raketa padla tudi na vzhod Poljske blizu meje z Ukrajino in ubila dve osebi. Eksplozija na Poljskem je vzbudila skrbi, da to pomeni vstop zveze Nato, katere članica je Poljska, v vojno.

Sprva so se ZDA in drugi zavezniki na incident odzvali previdno, kasneje pa so sporočili, da je incident verjetno povzročila raketa ukrajinskega sistema zračne obrambe, izstreljena za obrambo ukrajinskega ozemlja pred napadi ruskih manevrirnih raket.

Kljub temu je generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg v sredo poudaril, da za incident ni kriva Ukrajina ter da največjo odgovornost nosi Rusija, ki nadaljuje svojo nezakonito vojno proti Ukrajini.

Iz Kijeva so sicer nemudoma po incidentu zatrdili, da je bila raketa ruska, medtem ko v Moskvi to kategorično zanikajo. Rusko zunanje ministrstvo je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass ocenilo, da skuša Ukrajina z očitki na račun Moskve izkoristiti vsako priložnost za utrditev zahodne podpore Kijevu.