Ukrajina z droni napadla Moskvo, začasno zaprli več letališč

Ruska zračna obramba je ponoči prestregla več kot 30 brezpilotnih letalnikov, ki so ciljali na Moskvo, je danes sporočil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je davi sestrelilo 70 ukrajinskih dronov, od tega skoraj polovico na območju Moskve, kar je največji napad na prestolnico od začetka vojne.

Zaradi napadov ukrajinskih dronov so danes začasno zaprli letališče Šeremetjevo, promet so prekinili tudi na letališčih Domededovo, Vnukovo in Žukovski, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruska vojska je sporočila, da je na območju prestolnice sestrelila 34 brezpilotnih letalnikov, približno deset jih je sestrelila v regijah Kaluga in Tula, ki mejijo na moskovsko regijo. V treh ruskih oblasteh, ki mejijo na Ukrajino - Brjansk, Orjol in Kursk - pa je ruska zračna obramba sestrelila 27 dronov.

Pred tem je Sobjanin na Telegramu sporočil, da je protizračna obramba nad več moskovskimi okrožji sestrelila 25 brezpilotnih letal.

Po njegovih navedbah je bilo v okrožju Ramenski na jugovzhodu Moskve sestreljenih skupno devet brezpilotnih letal, nad drugimi okrožji pa je bilo sestreljenih še 16 brezpilotnih letal.

Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov je na Telegramu sporočil, da je bila v ukrajinskem napadu poškodovana ena oseba.