Ukrajincem se na bojiščih mudi, bliža se zima

V nadaljevanju preberite:

Na območjih, ki jih je ukrajinska vojska na severovzhodu države osvobodila v zadnjem tednu dni, na površje ves čas prihajajo podobe okrutne ruske vojaške okupacije. V okolici Izjuma so v četrtek odkrili množično grobišče z okoli 440 trupli. Večinoma naj bi šlo za civiliste. Nekatere vasi so popolnoma opustošene. Odkrita so bila tudi prizorišča mučenja.

Po siloviti protiofenzivi, v kateri je ukrajinska vojska v petih dneh osvobodila približno 9000 kvadratnih kilometrov ozemlja, med drugim strateško izjemno pomembni mesti Izjum in Kupjansk, ob tem pa – po ruskem (po)begu – zasegla velike količine težkega orožja, se je intenzivnost velike ukrajinske vojaške operacije umirila.

Del ukrajinskih sil se je premaknil v smeri regije Lugansk, ki jo je ruska vojska s pomočjo svojih lokalnih podizvajalcev po treh mesecih srditih bojev v celoti zasedla sredi julija. Tu so ruske sile veliko bolj »vkopane«, obenem pa se je proti Lugansku umaknil tudi del v okolici Harkova poraženih ruskih enot. Podobno velja za jug države, kjer naj bi se, sodeč po kontinuiranih napovedih, dejanska ukrajinska protiofenziva morala zgoditi. »Tu se Rusi vkopavajo v krajih Svatove in Troitske. Hudi boji se nadaljujejo v številnih smereh, tudi na območju Luganska. Scenarij iz Harkova se tu ne more ponoviti. Za svojo regijo se bomo morali trdo bojevati. Rusi se pripravljajo na obrambo,« je včeraj sporočil Serhi Gaidai, guverner Luganska, ki ga je okupirala Rusija.