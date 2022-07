Ukrajinci v Donbasu čakajo na pomoč, ki je ni in ni

V nadaljevanju preberite:

Ruska vojska, ki je v nedeljo z zavzetjem mesta Lisičansk prevzela nadzor nad celotnim območjem Luganska, namerava s taktiko požgane zemlje, popolnega opustošenja, nadaljevati tudi na območju Donecka, kjer ukrajinska vojska od večjih mest nadzoruje le še Kramatorsk in Slovjansk. Po Slovjansku rusko topništvo že več dni udriha s polno silo, v prihodnjih dneh pa je mogoče pričakovati širitev napadov.

Ukrajinska vojska, ki se je zaradi možnosti obkolitve najprej umaknila iz Severodonceka, potem pa še iz Lisičanska, za ohranitev svojih položajev na območju Luganska ni imela prav nobenih možnosti – in to je bilo jasno že po največ dveh tednih ofenzive, ki se je začela že pred tremi meseci. Rusko topništvo je skupaj z letalskim bombardiranjem popolnoma opustošilo območje okoli frontnih črt in ukrajinskim silam prizadejalo visoke izgube, tudi elitnim silam.