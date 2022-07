Litva v Ukrajino pošilja bojni dron, denar zanj so zbrali v treh dneh

08.35 Kačji otok in Odeso sta zadeli dve ruski raketi

Strateško in simbolično pomembno južno postojanko Kačjega otoka naj bi zgodaj zjutraj zadeli dve raketi, poroča Guardian. Tiskovni predstavnik vojaške uprave v Odesi Sergij Bratchuk je dejal, da sta dve raketi »znatno poškodovali« pomol na otoku v posodobitvi, objavljeni na telegramu nekaj po 8. uri zjutraj. Bratchuk je dodal, da je bila proti zori napadena tudi Odesa. »Zadeta sta bila dva kmetijska kombajna, uničenih je bilo 35 ton žita,« je dejal.

08.25 Ruske čete napredujejo proti Slovjansku

Ukrajinska vojska pravi, da je doslej preprečila kakršno koli večje rusko napredovanje proti severu Donecka, vendar se pritisk stopnjuje z močnim obstreljevanjem mesta Slovjansk in bližnjih naseljenih območij. Pisalo je, da ruske sile s težkim orožjem bombardirajo več ukrajinskih mest, da bi kopenskim silam omogočile napredovanje proti jugu v regijo in se približale Slovjansku. V najnovejši operativni posodobitvi je ukrajinska vojska dejala: »Sovražnik poskuša izboljšati svoj taktični položaj ... [Oni] so napredovali ... preden so jih naši vojaki odbili in so se umaknili z izgubami.«

08.22 Litva Ukrajini pošilja bojni dron, kupljen s pomočjo množičnega financiranja

V Litvi so v sredo javnosti predstavili bojno brezpilotno letalo turške izdelave, kupljeno s pomočjo množičnega financiranja, ki ga baltska država namerava poslati Ukrajini. Orožje bo Ukrajini dostavljeno takoj, je bil v letalskem oporišču v Šiauliaiu na severu države jasen obrambni minister Arvydas Anusauskas. Litovci se prejšnji mesec v treh dneh zbrali 5,9 milijonov evrov za brezpilotno letalo Bayraktar TB2, nakar pa je turški proizvajalec sporočil, da bo letalo državi podaril brezplačno. Del zbranih sredstev je bil tako porabljen za opremljanje drona s strelivom, preostanek pa je bil namenjen za humanitarno pomoč Ukrajini, ki se od konca februarja spopada z rusko invazijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

07.35 Zelenski: Orožje zaveznikov končno v polni uporabi na frontah

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je težko orožje zahodnih zaveznikov končno začelo delovati s »polno zmogljivostjo« na frontah. V svojem nočnem video nagovoru je Zelenski dejal, da je ukrajinska vojska lahko ciljala na ruska skladišča in lokacije, ki so »pomembne za logistiko«.

Prizor iz Krematorska. FOTO: Marko Djurica/Reuters

07.30 Ukrajino zapustilo devet milijonov beguncev

Skoraj devet milijonov ljudi je Ukrajino zapustilo od začetka ruske invazije, je sporočila agencija ZN za begunce. Ker Rusija krepi svojo ofenzivo na vzhodu države, so vse glasnejši pozivi ukrajinskih oblasti, naj ljudje pobegnejo s frontnih območij, dokler lahko.

07.00 V Lisičansku še vedno 15.000 civilistov

Odpor še vedno poteka v vaseh okoli Lisičanska, kjer je po besedah ​​guvernerja Luganska Sergeja Gajdaja še vedno 15.000 civilistov. Na telegramu je Gajdaj dejal: »Današnje videoposnetke iz Lisičanska je boleče gledati.« Putinove čete je obtožil, da izvajajo politiko požgane zemlje, požigajo in uničujejo vse na svoji poti, njegove besede povzema Guardian. Evakuacija civilistov iz Slovjanska se je nadaljevala v sredo, ko so ruske enote pritiskale proti mestu v vzhodni Ukrajini v svoji težnji za nadzor nad regijo Donbas. Župan Vadym Lyakh je dejal, da je okoli 23.000 ljudi od 110.000 še vedno v Slovjansku, vendar je trdil, da Rusija ni mogla obkoliti mesta. Guverner Donecka je 350.000 prebivalcev regije tudi pozval, naj zbežijo.

00.30 Na Baliju srečanje zunanjih ministrov G20, prihaja tudi Lavrov

Na Baliju se bo danes začelo dvodnevno zasedanje zunanjih ministrov skupine G20, ki se ga bo udeležil tudi vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov. Zasedanje je sicer priprava na vrh skupine, ki ga bo Indonezija kot letošnja predsedujoča organizirala novembra. V Moskvi so napovedali, da se bo Lavrov sestal s številnimi zunanjimi ministri, niso pa navedli, s katerimi. Za zdaj je znano le, da pogovorov zagotovo ne bo imel z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, ki je srečanje z Lavrovom v luči ruske agresije na Ukrajino že odklonil.

Pred srečanjem je več držav kritiziralo udeležbo ruskega ministra, nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock pa je napovedala, da ministri ne bodo preprosto prepustili Rusiji odra, in opozorila, da so ljudje na več celinah že občutili posledice ruske invazije. Udeležba Lavrova velja za preizkus glede morebitne udeležbe ruskega predsednika Vladimirja Putina na novembrskem vrhu. Več držav je sicer že zagrozilo, da jih na vrh G20 ne bo, če se ga bo udeležil Putin.